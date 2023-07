A veces me despido de alguien por WhatsApp porque ya tengo que descansar, pero al día siguiente me doy cuenta que recibí un mensaje de la misma persona, el cual decía: “¿Qué haces en línea si ya te habías ido?”, sin duda son situaciones que no solo generan confusión, sino también problemas. ¿Qué ocurrió realmente y por qué seguí conectado? es algo que desde Mag te explicaré a continuación.

Cuando abres WhatsApp y chateas con tus contactos ellos observarán el estado “En línea” en la parte superior izquierda del chat personal, no existe una configuración que te permita esconder la conexión. Las referidas palabras desaparecen automáticamente y de inmediato cuando abandonas el aplicativo, no obstante, millones de usuarios reportaron que todavía aparecen conectados después de varios minutos e incluso horas desde que abandonaron la app de Meta.

¿Por qué sucede este error o bug? aún no se ha emitido un comunicado oficial, pero medios especializados en tecnología coinciden en que los usuarios no cerraron bien la aplicación, significa que todavía continúa funcionando en segundo plano. Ya conoces la causa principal, aunque también es probable que tengas WhatsApp Web abierto en una computadora, entonces, ¿Cuál es la solución? aquí te diremos lo que debes hacer.

La solución para no aparecer “En línea” cuando sales de WhatsApp

Primero, verifica que tu cuenta no esté vinculada en otros dispositivos.

Abre WhatsApp > presiona el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha > “Dispositivos vinculados” > cierra todas las sesiones.

> presiona el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha > “Dispositivos vinculados” > cierra todas las sesiones. Ahora, cada vez que salgas de WhatsApp ciérralo bien.

Ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android > oprime el apartado que dice “Aplicaciones”.

Busca la app de WhatsApp.

Finalmente, toca el botón denominado “Forzar cierre” (parte inferior derecha).

Listo, así ya no aparecerás “En línea”.

Qué significa el corazón negro en WhatsApp

El corazón negro en WhatsApp también es conocido como “Black heart”.

Es comúnmente usado cuando alguien ha fallecido o te encuentras de luto.

Pero no solo es eso, sino también puede explicar que tu corazón ha sido dañado o que atraviesas por un periodo de duelo por haber roto una relación.

Puede usarse para expresar morbosidad, tristeza o una forma de humor negro.

Incluso, en ciertas ocasiones suele enviarse cuando quieres asustar a alguien, como forma de sarcasmo.

El corazón negro se aprobó como parte de Unicode 9.0 en 2016 y se agregó a Emoji 3.0 en 2016.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: