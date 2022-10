No es una novedad que los delincuentes informáticos apunten a los usuarios de WhatsApp como sus principales víctimas, pues estamos hablando de la plataforma de mensajería instantánea más utilizada de todo el mundo, la misma en donde no solo chateas con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, sino que también sirve para almacenar información personal y bancaria muy importante que atrae a los hackers del Internet. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos qué significa y cómo funciona el clásico “buzoneo”, asimismo, te brindaremos una serie de recomendaciones para que puedas evitarlo y no pierdas tu cuenta.

Millones de usuarios prefieren crear un chat personal de WhatsApp para utilizarlo como bloc de notas, ya que es más difícil que aquí pierdan sus datos en caso te roben el celular o el dispositivo se malogre, recuerda que la referida aplicación de Meta cuenta con la función “Copia de seguridad”, la cual realiza una réplica de todas tus conversaciones y su contenido. Por esta razón es que los cibercriminales se interesan por tu cuenta y ahora intentan arrebatártela con el “buzoneo”, sin embargo, no saben que es posible evitarlo sin la necesidad de ser un experto en informática o programador.

QUÉ ES EL BUZONEO Y CÓMO FUNCIONA

Como su propio nombre lo indica, el “buzoneo” hace referencia al buzón de voz de la víctima (su línea móvil), el cual suele estar desprotegido, ¿Qué tiene que ver esto con WhatsApp? mucho, recuerda que el código de verificación, un dígito privado que sirve para vincular o abrir tu cuenta en otro celular, se puede enviar a través de un mensaje de texto SMS o llamada telefónica. ¿Cómo funciona? por algún método poco conocido, los hackers logran hacer que el código te llegue por llamada telefónica, pero, para que no contestes esperan que sea de madrugada, el beneficio aumenta si tu celular está apagado porque así los mandaría directo a la casilla de voz.

Cuando el código ha pasado al buzón de voz, los hackers ya lograron su cometido, para ellos es más fácil obtenerlo y luego proceden a abrir tu cuenta en otro smartphone, así que la tuya se cerrará automáticamente porque WhatsApp no permite tener dos cuentas en diferentes teléfonos.

CÓMO PROTEGER TU CUENTA DE WHATSAPP DEL BUZONEO

Primero, comunícate con el operador que te brinda los servicios de telefonía y solicítale que desactive tu buzón de voz.

Una segunda opción es activando la verificación en dos pasos, la cual impedirá que los hackers vean el contenido de tu cuenta porque previamente les pedirán un código de 6 dígitos.

Se trata de un mecanismo de seguridad que puedes activar de la siguiente manera:

Abre WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho. Ahora, accede al apartado que dice “Cuenta”. Aquí oprime sobre la opción “Verificación en dos pasos”. Dale en “Activar” y crea un PIN de seguridad, de preferencia apúntalo en un papel para que no se te olvide. Listo, cuando cambies de móvil o alguien intente abrirlo en otro celular, previamente tendrá que colocar el PIN.

CÓMO SABER SI SE CAYÓ WHATSAPP

Es muy sencillo darnos cuenta que WhatsApp se ha caído en todo el mundo siguiendo las cuentas oficiales. Para ello te invitamos a realizar estos pasos:

Si no recibes mensajes y piensas que WhatsApp se cayó, lo primero que debes hacer es comprobar que tienes conexión a internet, mediante tus datos o Wifi.

Si todo está correcto, te aconsejamos ingresar a Downdetector, web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación.

Otro método para saber si WhatsApp se cayó son las redes sociales. Una de ellas es Twitter. La mayoría de usuarios usa el hashtag #WhatsappDown y, mediante ella, puedes saber si es cierto o no.

Si ninguno de esos pasos te da una pista, entonces revisa tu dispositivo móvil a fin de que puedas resolver si hay fallas de WhatsApp. Para ello puedes verificar la webde la compañía.

