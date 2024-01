WhatsApp Messenger ha sido pirateado en varias oportunidades, de hecho, actualmente existen decenas de versiones modificadas del referido servicio de mensajería perteneciente a la compañía Meta, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, Aero, etc. Ahora se pudo conocer que desarrollaron otra aplicación alterada, hablamos de WhatsApp Tools, ¿Por qué no deberías utilizarla a pesar de su popularidad? Desde Mag lo explicaremos a continuación.

¿Qué es WhatsApp Tools? Se presenta como una aplicación que supuestamente te ofrece la posibilidad de enviar mensajes anónimos, significa que no vas a revelar tu identidad al momento de chatear con alguien, una opción atractiva y que despierta el interés para cualquier usuario, el problema es que resultó ser poco efectiva y la mayoría se encuentra preocupada porque considera que no es 100% segura.

Las personas que utilizaron esta aplicación reportaron que simplemente no funciona y falla al momento de enviar mensajes anónimos, generando dudas sobre su fiabilidad y seguridad. Aquí te diremos otras razones para que no pienses usar WhatsApp Tools en tu celular, computadora, portátil o tablet.

Descubre por qué no tienes que usar WhatsApp Tools

Primero, su ineficacia, no sirve de acuerdo a la experiencia de miles de usuarios.

Usar herramientas de terceros no oficiales haría que suspendan tu cuenta de WhatsApp de forma temporal o permanente.

Esto según los términos y condiciones que aceptaste al momento de registrarte por la app de Meta.

Perderías la información enviada y recibida por tus conversaciones personales y grupales.

Tools podría no contar con la medidas de seguridad adecuadas, así que tu información personal estaría en riesgo.

Tu número telefónico se filtraría por otros sitios de internet.

Algunos lo usarían para estafar, amenazar o acosar a otras personas.

Finalmente, existe la posibilidad de que se trate de un software malicioso o infectado de virus.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: