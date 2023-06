Es un hecho que WhatsApp no ha dejado de actualizarse desde que comenzó el año 2023, esto provocó que en poco tiempo se hayan agregado novedosas herramientas en la referida plataforma de mensajería instantánea, como por ejemplo: el “modo compañero” que te permite vincular otra cuenta en un mismo dispositivo; la interfaz principal “estilo iPhone” para los usuarios de Android; el “bloqueo de chats” con huella dactilar o patrón de seguridad, etc., sin embargo, hasta el momento no hay una función para bloquear las llamadas entrantes de números desconocidos.

Seguro pensarás que la solución es tan simple como bloquear un número, así jamás podrá enviarte mensajes o llamarte, no obstante, las compañías que te brindan sus productos o servicios trabajan con decenas de números telefónicos, que por supuesto no has agregado, así que de nada vale bloquearlos si te seguirán llamando.

Todavía sigue siendo un misterio de dónde las empresas obtienen tu número personal; lo cierto es que Meta no tiene intenciones de añadir una función para impedir que los números extraños se comuniquen contigo. Por el momento es posible habilitar la herramienta “silenciar llamadas de números desconocidos”, los usuarios no agregados aún podrán llamarte por WhatsApp, el detalle es que tú no sentirás nada porque no sonará el ringtone y tampoco vibrará, incluso no aparecerá la ventana emergente de la llamada.

La solución para evitar las llamadas spam por WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha en Android); o el engranaje (abajo a la derecha en iOS).

Entra a los “Ajustes” y oprime el apartado que dice “Privacidad”.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y tocar la opción denominada “Llamadas”.

Finalmente, enciende el interruptor “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

Aquí verás la siguiente descripción: “ Se silenciarán las llamadas de números desconocidos, pero se seguirán mostrando en la pestaña llamadas y en tus notificaciones ”.

”. Listo, así evitarás que esas llamadas spam comerciales te sigan interrumpiendo.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

