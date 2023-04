¿La hora de WhatsApp no coincide con la de tu iPhone? Esta situación puede ocurrir en algunas ocasiones, aunque no es muy regular, mayormente por problemas con la red, por lo puede volverse en un fastidio si no sabes con exactitud en qué momento tus amigos, pareja o cualquier otra persona te mandaron un mensaje.

Si bien algunos usuarios pueden pasar desapercibido este inconveniente, para otros resulta de gran importancia que las horas coincidan para evitar problemas si necesitan dar un reporte a sus clientes, jefes, trabajadores, estudiantes y demás.

Debido a ello, es necesario hacer coincidir la hora de los mensajes recibidos o la de última vez de tus contactos con tu dispositivo móvil. ¿Cómo hacerlo? En MAG te compartimos una serie de ajustes que puedes realizar para solucionarlo lo más pronto posible.

Qué hacer si WhatsApp marca una hora distinta

Para solucionar este problema tendrás que realizar una serie ajustes en el apartado de configuración de hora y zona horaria de tu iPhone, esto con el objetivo de que se sincronicen tanto el móvil como WhatsApp.

Una de las soluciones más prácticas es colocar la hora en Automático o la Proporcionada por la red.

De esta manera, el operador de telefonía móvil establecerá la hora correcta en tu iPhone.

No obstante, si esto no funciona, el problema puede prevenir de la misma red.

En ese sentido, tendrás que comunicar con el proveedor de telefonía móvil.

Ante esto, puedes cambiar de forma manual la configuración de la fecha y hora, y corregir la zona horaria.

Para ello, dirígete a la app de “Configuración”, en tu iPhone.

Entre las opciones disponibles, selecciona “General”.

Ahora, toca en “Fecha y hora” y modifícalos.

Finalmente, entra a WhatsApp y manda un mensaje para comprobar que la hora de envío y la de tu móvil coinciden.

