WhatsApp cuenta con varias funciones interesantes para que los usuarios puedan disfrutar una buena experiencia al usar la app; sin embargo, pueden ocurrir ciertos problemas que dificultan su buen uso, como es el caso de que la aplicación de mensajería no reconozca tus contactos previamente agregados.

Seguramente, al entrar a WhatsApp hayas visto que en el nombre de cada chat aparezcan sus números telefónicos y no como los habías registrado. Si bien esto no afecta que los mensajes te sigan llegando, es cierto que puede resultar incómodo tener que conversar con cada uno de ellos si no los reconoces a primera vista.

Además, con este problema en vigencia, tendrás dificultades para llevar a cabo ciertas acciones como crear nuevos grupos o enviar listas de difusión. Ante esto, en MAG te compartimos una serie de posibles soluciones que puedes intentar desde tu iPhone. Presta atención a las indicaciones.

Qué hacer si WhatsApp no reconoce tus contactos

Este es uno de los problemas más notables que pueden sucederte en la app de mensajería. Aquí te explicamos qué debes hacer para solucionarlo desde tu iPhone.

Si esto te ocurrió seguramente no hayas dado los permisos necesarios a WhatsApp para acceder a tus contactos. Es por ello que primero debes entrar a “Configuración” >“Privacidad” > “Contactos” y por último activa WhatsApp.

En el caso de que WhatsApp aparezca de color gris o no sale en la configuración de privacidad de tu iPhone, deberás quitar cualquier restricción. Haz lo siguiente: “Configuración” > “Tiempo en pantalla” > “Restricciones de contenido y privacidad”.

Si el problema persiste, tendrás que restaurar tu smartphone, pero primero asegúrate de realizar una copia de seguridad de WhatsApp para no perder tus conversaciones, audios y más contenido disponible en la app.

Puedes llamar al soporte técnico de Apple para que te brinden una ayuda más especializada, en el caso de que ninguna solución te haya resultado.

Nuevos sistemas de seguridad en WhatsApp

Si bien hay constante soporte en la seguridad de la información y datos que los usuarios brindan en la app, la compañía sigue buscando la manera de mejorar esto, por lo que próximamente incluirá nuevos sistemas de protección en las cuentas de WhatsApp.

Protección de cuenta: esta opción evitará los intentos no autorizados en el caso de pasar la cuenta de WhatsApp en otros dispositivos.

esta opción evitará los intentos no autorizados en el caso de pasar la cuenta de WhatsApp en otros dispositivos. Verificación de dispositivo: con esta alternativa, no tendrás que preocuparte si un malware entra a tu iPhone, ya que WhatsApp protegerá tu información.

con esta alternativa, no tendrás que preocuparte si un malware entra a tu iPhone, ya que WhatsApp protegerá tu información. Códigos de seguridad: por medio de esta función, el proceso de verificación del código de seguridad será mucho más sencillo, ya que se ayudará de la “Transparencia de clave”, un nuevo sistema para reforzar la seguridad de las cuentas de WhatsApp.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: