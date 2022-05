WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo entero y nos permite mantener el contacto con familiares, amigos, y todo aquel que forme parte de la lista telefónica que está almacenada en nuestro dispositivo Android.

Como toda aplicación, no está exenta de fallos, y a veces puede que no veamos el nombre las personas que están en nuestra agenda. Debido a esto, el portal Tu Experto Apps encontró una solución para este problema particular del servicio de mensajería.

¿QUÉ HACER SI NO VEO MIS CONTACTOS EN WHATSAPP?

En primer lugar, debemos revisar si hemos otorgado los permisos correspondientes cuando se instaló la app. Verifica la configuración siguiendo estos pasos:

Ve a los Ajustes del smartphone y dirígete a Aplicaciones y Notificaciones Busca WhatsApp y elige Permisos Verifica si el interruptor está apagado, de ser así, enciéndelo para que los contactos se empiecen a sincronizar

Otra de las razones por las cuales no aparezcan los contactos en WhatsApp, es porque no hemos guardado nuestros contactos en la tarjeta SIM, y hemos introducido la misma en un nuevo equipo celular. Solo bastará con guardar la lista de teléfonos en el mismo chip antes de cambiar de dispositivo. También podemos utilizar la app Contactos de Google para evitar inconvenientes.

Por último, si el problema persiste, debe haber algún problema con la aplicación instalada, por lo que se recomienda eliminar la app y volverla a instalar.

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo entero. Foto: AFP

CÓMO CAMBIAR EL COLOR DEL LOGO DE WHATSAPP POR EL DÍA DE LA MADRE

Lo primero será descargar la aplicación Nova Launcher.

Luego define el tema, el tamaño de los íconos y hasta la tipografía.

Cuando lo hagas, ahora descarga desde Google Chrome el logo de WhatsApp en color rosado.

Ahora pulsa el ícono de WhatsApp en tu celular.

En ese momento aparecerá el símbolo de un lápiz. En caso no se muestre, puedes usar el de Editar.

Ahora busca el ícono rosado descargado previamente en tu celular.

Reemplázalo y listo, con ello ya tendrás el ícono rosado de WhatsApp en tu smartphone.

Recuerda que puedes volverlo a la normalidad realizando los pasos anteriormente mencionados.

CÓMO SABER LAS VECES QUE UN CONTACTO HA VISTO MIS ESTADOS

Una vez instalada la versión plus, abre la aplicación y registra tu número de teléfono como en WhatsApp oficial.

oficial. Luego, es cuestión de publicar un estado e ir a la pestaña “Estados” > “Mi estado”.

Aquí toca en el ícono del ojo que se ubica en la parte inferior para ver a todos los contactos que han visualizado tus historias.

Finalmente, aprieta sobre el botón de visto que aparece al costado de cada persona para ver la cantidad de veces que ha abierto tu estado.