Es muy frecuente que los ciberdelincuentes se apoderen de tu cuenta de WhatsApp, en algunos casos por haber caído bajo la modalidad del “Phishing”, un tipo de estafa por mensaje que adjunta un enlace aparentando ser de alguna persona que conoces o la empresa en donde trabajas, todo esto para acceder a tu información personal y bancaria, sin embargo, también existen casos en donde la víctima no ha hecho absolutamente nada, lo cierto es que en cualquiera de las dos situaciones seguro te preguntarás ¿Ahora cómo recupero mi cuenta? aquí te explicaremos todos los detalles.

Si alguien te envía un link o URL indicándote que has ganado un premio o efectivo, no lo abras, posiblemente se trate de un “Phishing” o “SIM Swapping”, este último es una nueva modalidad en donde los delincuentes informáticos se hacen pasar por el Ministerio de Salud (Minsa) para arreglar un turno de vacunación, esto es falso, lo único que harás es brindarle tus datos personales y confidenciales a los criminales, con esta información podrían robar tu cuenta de WhatsApp, Facebook, Instagram o Google, informó el portal tecnológico La Nación.

CÓMO RECUPERAR MI CUENTA DE WHATSAPP ROBADA

Primero, contacta con el equipo de asistencia de WhatsApp enviando un correo electrónico a support@whatsapp.com

enviando un correo electrónico a support@whatsapp.com El contenido del correo puede estar redactado en español y en el asunto debes colocar lo siguiente: “Cuenta clonada/robada”.

En el cuerpo del correo añade tu número telefónico en formato internacional, por ejemplo, si eres de Perú, adjunta el +51 y luego el número (+51 999 888 777)

Describe detalladamente todo lo que ha ocurrido, si es posible con fechas exactas.

Cuando WhatsApp emita una respuesta y en caso sea positiva, desinstala la referida app de mensajería instantánea y vuelve a registrarte con tu número de teléfono, escoge la confirmación de tu celular mediante mensaje de texto SMS, te enviarán un código de seis dígitos, también puedes optar por llamada telefónica. Una vez hecho esto, cualquier persona que tenga abierta tu cuenta de WhatsApp será desconectado automáticamente.

Si has sido víctima de los ciberdelincuentes no lo tomes a la ligera, ya que estas persona accederán a todos tus datos personales como: tu número de DNI, nombre completo, dirección exacta, etc., con dicha información podrían clonar tu documento físico de identidad, cambiar de operador a través de una llamada y apoderarse de tu cuenta de WhatsApp. En el peor de los casos sabrán tu número de tarjeta bancaria o clave.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.