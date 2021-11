La aplicación de WhatsApp es la más descargada, pero muchos se han cuestionado qué es lo que pasa con tus conversaciones, fotos, videos, GIF y memes que has recibido por la app en caso fallezcas o alguien deje de existir. Pues aquí te diremos todo lo que debes saber.

Si alguna persona que conoces fallece, muchas redes sociales tienden a crear páginas conmemorativas; sin embargo, en WhatsApp es todo lo contrario. La aplicación tiende a eliminar todo tipo de información, incluyendo el contenido multimedia que has enviado.

Pero esto no es instantáneo. WhatsApp eliminará tu cuenta solo si no has interactuado en ella hace más de 120 días . El servicio lo interpreta que ha ocurrido algo con el número y procede a borrarlo junto con los mensajes pendientes de entregar. ¿Qué pasa si lo quiero eliminar antes? Entonces sigue estos pasos:

CÓMO ELIMINAR UNA CUENTA DE WHATSAPP DE UN FAMILIAR FALLECIDO

Si es tu caso, deberás dirigirte a los Ajustes de WhatsApp.

Allí presiona sobre Cuenta.

En dicho apartado observarás la pestaña de Eliminar mi cuenta.

Con ello deberás indicar el número de celular que deseas eliminar.

Cuando lo hayas hecho, WhatsApp corroborará todo y listo.

De esta manera podrás eliminar de forma manual una cuenta de WhatsApp de alguien fallecido. (Foto: MAG)

ELIMINAR UNA CUENTA DE WHATSAPP POR CORREO ELECTRÓNICO

WhatsApp también puede eliminar una cuenta de alguien fallecido por correo.

Para ello no es necesario que tengan que pasar los 120 días como límite.

Deberás escribir a support@whatsapp.com

Allí deberás indicar los datos de WhatsApp de la persona fallecida.

Es posible que WhatsApp te pida algunos documentos como la cláusula de fallecimiento.

Cuando tengas todo a la mano, WhatsApp te contestará si está apto para eliminar o no la cuenta.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace.