Existe una nueva tendencia que se hizo viral a través de TikTok, esta consiste en publicar en los estados de WhatsApp o las notas de Instagram, una serie de códigos numéricos que tienen un significado simple, pero profundo, ya que uno de tus contactos te estaría diciendo algo de forma indirecta y todavía no te percatas de la situación. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos el significado real del “033″.

Volvemos a resaltar, el “033″ no es un número relacionado con algún acto ilegal, prohibido o código de la mala suerte, sino todo lo contrario, tiene que ver con el amor y hace referencia a una letra, específicamente a la inicial del nombre de la persona que amas o de la que vives enamorado.

El “033″ no es el único, también existen otros 25 códigos adicionales que los detallaremos en una próxima oportunidad. Recuerda que estos números normalmente se publican en los estados de WhatsApp, historias y notas de Instagram, no es común observarlos en otras plataformas como Twitter, Messenger, etc.

El “033″ representa la letra “M” del abecedario.

representa la letra “M” del abecedario. Si tu nombre empieza con esta letra seguramente el estado sería para ti.

¿Por qué? no se saben los motivos, pero, eso no quiere decir que el “034″ sea la “N” o la “O″ el “035″, para estas letras se usan los códigos “012″ y “089″ respectivamente.

Como puedes ver no hay un orden numérico de acuerdo al abecedario.

Si el nombre de la persona que te gusta o tu enamorada empieza con la letra “M”, es un buen motivo para agregar el número en tu historia de WhatsApp o nota de Instagram, así él o ella sabrá que le estás enviando un mensaje secreto.

¿Quieres saber más sobre estos extraños números? Poco a poco te los diremos para que no pases dudas en las aplicaciones antes mencionadas.

Lo primero será comprimir el archivo de video o película.

Puede ser en formato ZIP o RAR.

Cualquiera de los dos. Ahora nos iremos a WhatsApp .

. Pulsa sobre la conversación en la que deseas pasar esa película.

Luego solamente dale en el símbolo del clip.

Allí observarás diversas funciones, pulsa la que dice “Documentos”.

Selecciónalo y busca el archivo que comprimiste.

Automáticamente empezará a cargar.

Eso sí, como es demasiado peso, deberás contar con buena conexión a internet o demorará demasiado.

Cuando finalice, tu amigo podrá descomprimir el archivo.

Recuerda que la película o serie que estás enviando por WhatApp debe pesar menos de 2 GB.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

