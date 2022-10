WhatsApp tiene un total de ocho secciones en donde ha organizado a los más de tres mil emojis que puedes utilizar por la referida plataforma de mensajería instantánea, sin embargo, en el cajón denominado “Emoticonos y personas” hay una gran cantidad de íconos que visualmente parecen los mismos, pero en realidad cuentan con significados muy diferentes, este es el caso de la “carita que contiene las lágrimas, ¿Te gustaría saber en qué ocasiones debes utilizarlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Aunque puedes utilizar los emoticones a tu manera y cómo quieras, siempre es bueno conocer su verdadero significado para que no hayan confusiones en el transcurso de una conversación, por ejemplo: WhatsApp ha añadido ocho emojis de corazones que a simple vista tienen el mismo diseño, no obstante, varían en su color y cada uno representa algo diferente, si envías el corazón amarillo no estás expresando amor hacia alguien, sino amistad, para demostrar enamoramiento o afecto de novios mejor comparte el corazón rojo.

CONOCE EL SIGNIFICADO DEL EMOJI CARA QUE CONTIENE LAS LÁGRIMAS DE WHATSAPP

Se muestra como una cara de color amarillo, la boca sonriente, cejas fruncidas, los ojos brillosos y unas lágrimas que salen de ambos, pero no llegan a caer por completo, es como si quisiera llorar y a la vez no. Este ícono forma parte de Unicode 14.0 y fue añadido a WhatsApp en el año 2021.

¿Qué significa el emoji de la cara que contiene las lágrimas? como su propio nombre lo indica, contiene el llanto de la alegría por alguna situación positiva que le ha pasado al individuo o alguien de su entorno, comúnmente se utiliza para expresar, admiración y gratitud. No debes confundir dicho ícono con la cara que pide por favor, pues este último se debería enviar para pedir algo, suplicar o cuando te has sentido tocado por un gesto amoroso, son expresiones muy distintas.

QUÉ SIGNIFICA EL ÍCONO DEL CÍRCULO CON DIVISIONES QUE APARECE EN TUS MENSAJES DE WHATSAPP

En la última actualización de WhatsApp Beta para los usuarios de iOS y Android, se añadió una función denominada “Ver los estados desde la foto de perfil”, pero, ¿Qué tiene que ver esto con el ícono del círculo incompleto? pues cuando miras las historias mediante este método o de la forma tradicional (desde la pestaña de “Estados”), siempre te saldrá ese símbolo para que sepas que alguien te ha respondido a tu historia, así no tienes que entrar a la conversación y evitas dejar el visto o los dos check de color azul, en caso tengas la confirmación de lectura activada.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

y busca la aplicación . Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Después, pulsa en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

