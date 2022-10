WhatsApp se ha convertido en esa aplicación que todos descargan para poder hablar con sus seres queridos. Mediante ella no solo tienes la posibilidad de poder hablar sobre cualquier cosa, sino también mandar fotos, videos, stickers animados y hasta divertidos GIF.

Sin embargo, hay un detalle que pocos se han percatado y es que uno de sus emojis está causando sensación en WhatsApp : se trata del emoji de la carita con cierre en la boca. ¿Sabes realmente qué es lo que significa? Aquí te lo explicamos.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DE LA CARITA CON CIERRE EN LA BOCA EN WHATSAPP

Para poder conocer el significado de este y otros emojis es necesario recurrir a Emojipedia .

. La web se encarga de explicar todos los emojis habidos y por haber encontrados en la plataforma de WhatsApp.

El significado de la cara con cierre en la boca significa que está guardando un secreto.

Asimismo se interpreta como que “sus labios están cerrados o sellados”.

La carita con cierre en la boca se encuentra en la sección de rostros de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También se puede usar para decirle a alguien que deje de hablar.

Esto dependerá del contexto en que coloques el emoji de la carita con cierre en la boca.

Zipper-Mouth Face, como se conoce en inglés, se aprobó como parte de Unicode 8.0 en 2015 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

