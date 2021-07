Muchas personas en el mundo usan WhatsApp para poder comunicarse con sus seres queridos. A través de la app puedes mandar todo tipo de contenido multimedia incluso hasta poder activar las fotos y videos que desaparecen, de modo tal que cuando un contacto las mire desaparezcan de manera repentina, ello para cuidar tu privacidad frente a los demás.

Pero no solo ello, WhatsApp está trabajando en una nueva función llamada multidispositivos, la misma que te permite abrir tus conversaciones en cualquier computadora o PC que use WhatsApp Web, esto hará además que no dependas exclusivamente de tu celular.

Pero hay una serie de detalles que llaman la atención de varias personas y se trata de los emojis: cada uno de ellos tiene una serie de significados, algunos bastante conocidos, mientras que otros necesitan de una segunda mirada.

Uno de ellos es el emoji de WhatsApp del puño que ha cobrado notoriedad en varias partes del mundo. ¿Qué cosa significa? ¿Será para algo malo? Si alguien te lo mandó, entonces estate atento a lo que te contaremos.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DEL PUÑO EN WHATSAPP

WhatsApp tiene en la actualidad más de 500 emojis en su teclado. Cada uno de ellos goza de una forma bastante curiosa para mejorar la interacción en tus conversaciones e incluso darle mayor énfasis a lo que quieres decir.

Sin embargo, el emoji del puño ha cobrado tanta notoriedad que Emojipedia , la web que se encarga de recopilar todos los emoticones, ha decidido interpretar este ícono y aquí ter contamos qué significa.

Conoce el verdadero significado del emoji del puño en WhatsApp. (Foto: MAG)

El emoji del puño sirve para representar el número cero, debido a la falta de dedos levantados. También señala que a veces se usa como símbolo de resistencia o desafío. Las variaciones con un tono de piel más oscuro se utilizan comúnmente para representar el movimiento #BlackLivesMatter.

Raised Fist, como también se le conoce en inglés, se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.