WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones más usadas para hablar. Las personas ya no prefieren utilizar los clásicos mensajes de texto o las llamadas, sino todo tiene que estar escrito en la app. Pero para que nadie sospeche lo que has redactado, se han creado una serie de códigos, tal es el caso del “14313″.

Resulta que son varias las parejas las que han empezado a usar el “14313″ en sus chats de WhatsApp con la finalidad de esconder algo. ¿Te lo han enviado? Pues si esto es así, entonces hoy te sacaremos de todo el misterio que existe a su alrededor.

Recuerda que si la otra persona no sabe o desconoce lo que significa el “14313″ será mejor que se lo expliques para que así no lo malinterprete. Lo bueno es que no tiene nada de malo que te escriban el número.

Qué significa el número “14313″ en WhatsApp

Al igual que los demás números, el “14313″ tiene un significado muy especial en WhatsApp.

Su origen se popularizó demasiado en TikTok y lleva meses allí.

Algunos adolescentes han elaborado un listado de códigos que a veces los que pasamos los 30 no entendemos.

Es así como nacieron el “1437″ donde el 1 significaba “I”, el 4 simplemente “Love”, el “3″ es You”, y el 7 es “Forever”.

En el caso del “14313″ significa “I love you a lot”. Donde el “1″ significa “I”, el “4″ es “Love”, el “3″ es “You”, el “1″ es “A” y el “3″ es “Lot”.

En español sería algo a “Te amo demasiado”.

Lo puedes usar en frases como “Necesito tenerte cerca 14313″ o “Que tengas un buen día 14313″.

