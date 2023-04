WhatsApp se ha convertido en una aplicación donde cada día se intercambian millones de mensajes, cada uno de ellos con un texto dedicado a alguien que transmite una noticia de felicidad, tristeza, amor, de aniversario, entre otros. Pero los más jóvenes están utilizando una serie de códigos que generan intriga en los adultos.

Uno de esos números es el “4444″. ¿Es algo malo? Para nada. En WhatsApp se han hecho viral un montón de códigos que primero estaban en TikTok. Allí la gente simplemente utilizaba el hashtag con el mensaje, pero poco a poco se ha mudado a la plataforma de Meta.

Si no conoces qué significa realmente, no te preocupes, porque hoy te sacaremos de todas las dudas. Y si eres padre o madre de familia que revisa el celular de su hijo para saber con quién conversa, no te sorprendas si ves el número “4444″.

Qué significa el número “4444″ en WhatsApp

El número “4444″ no tiene nada que ver con una oración larga, por el contrario, es una frase bastante corta.

Esta se ha hecho viral especialmente por los enamorados en WhatsApp.

Si no lo has usado, aquí te decimos qué cosa es.

El número “4444″ quiere expresar “Me hiciste cambiar”.

Esta, a diferencia de otros, ya está en español y no tiene traducción en inglés.

Puedes usarla, por ejemplo, en frases como “Mi vida ha dado un cambio 4444″ o “Me has llenado la vida 4444″.

Recuerda acompañar tu mensaje con una llamada o videollamada de WhatsApp hacia esa persona que te gusta.

De esa manera él o ella sabrá que le interesas demasiado y que lo protegerás.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

