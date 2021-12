Más de 5 mil millones de usuarios en todo el mundo se comunican diariamente por WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea perteneciente a la compañía Meta. Este año, la referida aplicación ha implementado una gran cantidad de funciones, la más destacada y esperada hasta el momento es el modo ‘Multidispositivos’, sin embargo, ahora están pensando en añadir otra herramienta, consiste en la aparición de un tercer check o visto de color azul, ¿Sabes en qué ocasiones aparecerá? entérate aquí.

Actualmente, cuando envías un mensaje por WhatsApp te pueden salir los siguientes checks: uno, significa que el mensaje ha sido enviado pero no recibido, normalmente aparece cuando el receptor tiene el celular apagado o no cuenta con acceso a internet; dos, quiere decir que sí le ha llegado el mensaje pero aún no lo lee o quizá lo ha ignorado; y por último, dos checks de color azul, significa que han leído tu mensaje.

Aunque puedes configurar tu cuenta de WhatsApp para que el doble check azul no se haga presente, este método no funciona si te encuentras en un chat grupal o envías una nota de voz. Sabiendo esto, ¿Por qué se está hablando de una tercera palomita azul?

QUÉ SIGNIFICA EL TERCER VISTO AZUL Y CUÁNDO APARECERÁ EN WHATSAPP

Se trata de una función que ni siquiera se encuentra en la versión beta de WhatsApp, quiere decir que solo es un rumor. De acuerdo con la información difundida por el medio Infobae, la tercera palomita azul aparecería en un futuro cuando hagas una captura de pantalla en una conversación grupal. Saldrá el siguiente aviso: “El usuario (xxx) ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal, usted podría ser víctima de un fraude o extorsión”.

De repente habrán muchas opiniones divididas en caso se llegue a implementarse dicha herramienta, pero, podría ser muy útil y complementar muy bien con la función ‘Ver una sola vez’, pues como se recuerda, al enviar una foto o video con esta, los usuarios son capaces de tomar capturas de pantalla sin que te des cuenta.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.