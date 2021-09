Si quieres que tus conversaciones sean dinámicas y que así la otra persona no se aburra, te recomendamos acompañar tus mensajes con los clásicos emoticones de WhatsApp, estos íconos que sirven para transmitir todo tipo de sentimiento como: amor, odio felicidad, tristeza etc., asimismo, puedes compartirlos para reemplazar una frase que no quieres escribir o representar algo en específico. En esta oportunidad te explicaremos el significado del emoji conocido como la ‘carita con gafas y bigote’, ¿Sabes cuándo utilizarlo?

Cuando hablamos de los emojis automáticamente pensamos en las tradicionales caritas de color amarillo que muestran diferentes expresiones, pero, WhatsApp almacena más de tres mil íconos ubicados en las siguientes categorías: emoticones y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y finalmente banderas. En la primera sección que acabamos de mencionar se ubica el emoji de la ‘carita con gafas y bigote’.

CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL EMOJI

Este emoji fue creado y aprobado por Unicode en el año 2020, lo denominaron ‘cara disfrazada’, se muestra de color amarillo, portando grandes anteojos, con una nariz, cejas y bigotes enormes. Su diseño se realizó en base a la ‘máscara de groucho’ o ‘gafas de groucho’, similar a la caricatura ‘Los hermanos Marx’ de 1930, informó Emojipedia.

¿Cuándo se utiliza? la ‘cara disfrazada’ la puedes compartir cuando quieres representar a alguien disfrazado; el ‘Día de los inocentes’, el cual se celebra los 28 de diciembre de cada año; y el 31 de octubre, en ‘Noche de brujas’ o ‘Halloween’. Además, es común ver las ‘gafas de groucho’ en cualquier tienda de bromas desde la década de 1940.

EL EMOJI TAMBIÉN ES CONOCIDO COMO

Cara disfrazada.

Cara con lentes y bigotes.

Cara con lentes y bigotes falsos.

Señor con lentes y bigotes.

El diseño de los emoticones varia de acuerdo al sistema operativo, equipo móvil o red social (Foto: Emojipedia)

¿Sabías que este mes de septiembre se ha lanzado un nuevo paquete de emojis? Te recomendamos hacer clic aquí para que puedas conocer los nuevos emojis que utilizarás. Entre ellos se encuentra un ‘hombre embarazado’, ‘la boca mordiéndose los labios’, ‘manos que forman un corazón’ o la ‘carita derretida’ y muchos más.

