WhatsApp es una de las aplicaciones que está repleta de emojis. Son más de 700 emoticones los que tienen una forma particular, además de un significado totalmente distinto. Sin embargo, algunos llaman la atención frente a otros por su explicación, tal es el caso de la estrella brillante.

¿Qué significa? Son varias las personas que la relacionan con la estrella que brilló en Belén o también con la Navidad; sin embargo, al parecer estaban confundidos y aquí te diremos qué es realmente.

Cabe precisar que la estrella brillante se agregó a WhatsApp desde el 2015 y se conoce en inglés como Glowing star. Aquí te explicamos más de ella.

Qué significa la estrella brillante en WhatsApp

Para poder conocer el significado real de la estrella brillante de WhastApp debemos recurrir a Emojipedia :

Según dicho portal, la estrella brillante también se conoce como “estrella rimbombante”.

Asimismo se usa para transmitir deseo o grandeza.

De igual forma tiene que ver con esperanza.

Este emoji se muestra en Snapchat junto a un contacto cuyas instantáneas se han reproducido en las últimas 24 horas.

En ocasiones también tiene que ver con un posible dolor de cabeza o mareado.

Así luce la estrella brillante en las diversas plataformas del mundo, a parte de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por qué no te llega el código de verificación de WhatsApp

Por si no has recibido ningún código de verificación de WhatsApp, aquí te damos todos los detalles de por qué no ha sucedido:

Tu celular no tiene NanoSIM: A veces nos olvidamos de que el celular no tiene SIM card puesta, por ese motivo el código de verificación no llega por nada del mundo.

A veces nos olvidamos de que el celular no tiene SIM card puesta, por ese motivo el código de verificación no llega por nada del mundo. El número ya no funciona: Puede ocurrir que el número de celular que has puesto ya ha dejado de funcionar. Para eso deberás comunicarte con tu operador.

Puede ocurrir que el número de celular que has puesto ya ha dejado de funcionar. Para eso deberás comunicarte con tu operador. Puedes usar una llamada para recibir el código: A veces no llega el código de verificación debido a que lo has pedido demasiado. Para ello puedes usar las llamadas.

A veces no llega el código de verificación debido a que lo has pedido demasiado. Para ello puedes usar las llamadas. Reinicia tu celular: Si no llega el número de verificación, puedes reiniciar tu dispositivo para que nuevamente esté operativo.

Si no llega el número de verificación, puedes reiniciar tu dispositivo para que nuevamente esté operativo. Asegúrate de que la bandeja para la SIMCard esté bien puesta: También puede existir que la bandeja de la SimCard no está bien puesta y, como consecuencia, tampoco puedes recibir llamadas.

Síguenos en nuestras redes sociales: