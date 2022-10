WhatsApp está llena de cosas curiosas. Mediante ella no solo tienes la posibilidad de poder ocultarte completamente activando la herramienta para eliminar el “en línea”, sino que con la última actualización ahora tienes la oportunidad de salirte de un grupo sin que tus amigos lo sepan.

Pero detrás de WhatsApp existen algunos detalles que pocos se han dado cuenta: se trata de una estrella que aparece en los mensajes que envías o que recibes. ¿Qué significa? Pues aquí te damos todos los detalles.

QUÉ SIGNIFICA LA EXTRAÑA ESTRELLA QUE APARECE EN TUS MENSAJES DE WHATSAPP

Lo primero que debes conocer es que esta estrella que aparece en tus mensajes de WhatsApp no es un error ni un bug.

Ahora también debes saber que esto lo puedes desactivar si deseas o no.

La estrella que aparece en tus mensajes de WhatsApp significa que has decidido marcar como favorito una conversación.

Para poder activarla, bastará con presionar unos segundos un mensaje de la app.

De esta manera podrás eliminar la estrella de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento se habilitará una barra superior desde donde podemos ver una estrella.

Esto te ayudará en caso no recuerdes un encargo o un dato que hayas mencionado en tus chats.

Si lo deseas desactivar, simplemente vuelve a pulsar sobre el mensaje y la estrella de la barra superior.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

