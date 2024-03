¿Se mostró por un rato al abrir la aplicación? WhatsApp para Android quiere ser similar a los iPhone, ello con la finalidad de que no tengas ningún tipo de desventaja. Hace algún tiempo la aplicación no solo cambió su estilo a un modo minimalista, integrando el color blanco en casi toda la pantalla, sino también ha agregado pestañas como la opción para proteger tu copia de seguridad con una contraseña y hasta los nuevos emoticones. Ahora ha aparecido una notificación en algunos usuarios que ha generado dudas. ¿De qué se trata “los estados cambiaron de lugar”? Pues aquí te lo contaré para que no tengas ningún imprevisto. Recuerda que esta función solo se encuentra en la versión más reciente de la app de Meta, eso quiere decir que tampoco la verás en otros programas como de terceros y los APK de WhatsApp Plus que tienden a dañar tu cuenta en pocos segundos.

Qué significa “los estados cambiaron de lugar” en WhatsApp

En primer lugar, si aún tienes el color verde en WhatsApp, observarás que la pestaña de Estados ya no se ubica en la parte superior.

Por el contrario, la app ha decidido mover todo a la zona baja de tu dispositivo móvil .

. Allí encontré que en la pestaña de Novedades se encuentran los Estados.

Este botón antes aparecía como tercero, pero con la finalidad de que puedas ubicarlos con facilidad, lo puso segundo.

WHATSAPP | WhatsApp aún no integra los Estados muy similares a Facebook o Instagram, es decir, con una previsualización. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además el hecho de que diga “Los estados cambiaron de lugar” no afecta en nada a tu terminal ni tus conversaciones .

. Es en tal sentido que los seguirás visualizando sin el cambio que promete la app de Meta, es decir, al estilo de Instagram o Facebook.

Recuerda que la última versión también te permite subir Estados con hasta 1 minuto o 60 segundos de duración.

WHATSAPP | Ya han llegado los nuevos estados en WhatsApp. Conoce ahora cómo activarlos en tu celular Android y iPhone. (Foto: WAbeta Info)

