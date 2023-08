WhatsApp es una de las aplicaciones que está realizando varios cambios en su aplicación. Por ejemplo, ha decidido modificar ciertos aspectos estéticos en los iPhone, mientras que en los Android ya puedes realizar cualquier edición a tus textos.

Pero lo que está causando sensación en todo el mundo son los videos circulares, aquellos clips que tienen como fin ser cortos y divertidos para que tus amigos pasen un momento de felicidad. ¿Qué son en realidad en WhatsApp ?

Pues si todavía no te has enterado, aquí te decimos qué significan los videos circulares y cómo enviar el tuyo a través de la app. No hay necesidad de descargar otra aplicación.

Qué son los videos circulares en WhatsApp

Si tus amigos se están enviando los videos circulares, pues aquí te contamos qué son en WhatsApp.

Resulta que esta es una nueva función de la app de Meta para que puedas compartir una pequeña grabación con tus contactos.

De esa manera puedes grabar desde un segundos hasta un máximo de un minuto.

Lo mejor de todo es que puedes grabar tanto tu rostro como utilizar la cámara trasera de tu dispositivo móvil.

Para activarlo solo debes pulsar el ícono del micrófono una vez cuando estés dentro de una conversación.

En ese momento púlsalo prolongádamente. Incluso puedes anclarlo con la finalidad de que puedas usar las opciones.

Eso sí, habrá un contados de 3 segundos para que te prepares para grabarte en WhatsApp.

Cuando culmines, envíala y listo. Lo bueno es que tienes un botón de pausa para poder editar poco a poco tu video circular.

