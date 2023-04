A simple vista parecen lo mismo, incluso tras abrirlas y observar su interfaz principal, pero, WhatsApp Messenger y WhatsApp Plus son dos cosas totalmente diferentes: la primera es una plataforma de mensajería instantánea administrada y desarrollada por la compañía Meta; por otra parte, la segunda es un programa modificado de la aplicación original que acabamos de mencionar, aunque con una mayor cantidad de funciones.

Aclarando este punto, seguramente pensarás que Whatsapp Plus es una mejor opción y te brinda mejores beneficios, pues te comentamos que estarías a punto de cometer un grave error, ¿Por qué? simple, si Meta detecta que la vienes utilizando podría suspender tu número de WhatsApp de forma temporal o permanente.

Además, existen otros riesgos a considerar, como por ejemplo: que no tengas el cifrado de extremo a extremo, quiere decir que cualquiera podría ver tus mensajes porque no se encuentran encriptados. Recuerda que los usuarios de WhatsApp Messenger y WhatsApp Plus pueden chatear entre ellos mismos a través de sus respectivas plataformas, pero, ¿Sabías que representa un peligro para tu información el conversar con alguien que utiliza el APK? es algo que desde Mag te explicaremos de inmediato.

Por estos motivos no debes chatear con alguien que tenga WhatsApp Plus

Menos seguridad y privacidad de la información que compartes.

Aunque ambas plataformas incluyen las mismas funciones, WhatsApp Plus saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta.

saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta. Si envías una foto o video con la función denominada “Ver una sola vez”, no tendría mucho sentido que la utilices con un cliente de la versión “Plus”, ya que podría haber activado esa herramienta con la que puede ver su archivo multimedia las veces que quiera.

WhatsApp Messenger si cuenta con el cifrado de extremo a extremo, pero la encriptación del contenido se pierde al momento de chatear con un contacto que utiliza el servicio “Plus”. Recuerda que el APK no tiene chats cifrados.

¿Qué consecuencias hay? que cualquiera sería capaz leer, ver y escuchar todo lo que se envían, incluso los desarrolladores de WhatsApp Plus.

¿Cómo saber si alguien utiliza WhatsApp Plus? es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales:

Nunca lee los mensajes o reproduce notas de voz grupales (confirmación de lectura). Nunca aparece en línea. No sale la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando te responde. Descarga tus estados y los publica en su historia.

Así puedes encriptar las copias de seguridad de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en “Chats”.

Aquí desplázate hacia abajo y toca la sección “Copia de seguridad”.

Recuerda que en el mismo apartado debes agregar un correo de Gmail en “Cuenta de Google”.

Ubica la función denominada “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo”.

Apriétala y selecciona en “Activar”.

Probablemente te pidan una contraseña, la puedes “Crear” o “Usar la clave de cifrado de 64 dígitos”.

Te recomendamos apuntar la clave en caso la crees.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

