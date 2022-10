Se trata de una herramienta similar a la de Facebook Messenger, la cual ya había sido publicada en la versión oficial de WhatsApp para iOS, aunque todavía no llegaba al aplicativo estable de Android, sin embargo, la función se acaba de desplegar para estos últimos usuarios, quienes ahora tienen la posibilidad de escoger hasta ocho emoticones que les permitirá responder rápidamente a las historias que publiquen sus amigos, familiares o compañeros del trabajo. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos cómo habilitar y utilizar las nuevas “reacciones de estados”.

Cuando la reacción de estados todavía se encontraba en etapa de desarrollo en la versión Beta de WhatsApp, aún no se tenían muchos detalles sobre cómo funcionaría la herramienta, por ejemplo: se especulaba que al reaccionar no iban a llegar ningún mensaje directo, algo que terminó siendo mentira porque no tendrás un registro como cuando recibes un “me encanta” en las historias de Instagram.

LOS PASOS PARA OBTENER Y UTILIZAR LAS REACCIONES DE ESTADO EN WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

Como lo dijimos anteriormente, una de las características es que tras reaccionar a los estados sí llegará un mensaje directo, es como si respondieras manualmente a la historia con un emoji, pero de forma más rápida.

Para ver las reacciones abre la app y entra a la pestaña de “Estados” y abre una historia.

Desliza de abajo hacia arriba y automáticamente se desplegarán las reacciones.

Tienes el emoji de la “carita con ojos de corazón”, “carita riéndose con lágrimas en los ojos”, “sorprendido”, “triste”, “por favor” (rezar), “aplausos”, “cono de fiesta” y “100″.

Escoge cualquiera y ya habrás reaccionado a los estados .

Ten en cuenta que por el momento no se pueden desactivar estas reacciones.

QUÉ DEBES HACER SI NO TE LLEGA EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE WHATSAPP

Corrobora que el número ingresado sea el correcto: WhatsApp verifica automáticamente la autenticidad de tu número, así que corrobora si has ingresado los dígitos correctamente, de lo contrario jamás te llegará el código y posiblemente hayas registrado el número de otra persona.

Tarjeta SIM mal insertada: verifica la red de tu operador, si no te sale la señal completa puede tratarse de un problema de cobertura, caso contrario si en lugar de la señal aparece el ícono de una equis (x), significa que tu tarjeta SIM está mal insertada, para corroborar esto llama a tu número o intenta llamar a otras personas.

Escoge la llamada y no el mensaje de texto SMS: si todo está en orden y todavía no te llega el código de verificación, cambia la opción de envío por mensaje y escoge la llamada telefónica, cuando se comuniquen contigo debes apuntar y digitar manualmente el código para registrar tu cuenta de WhatsApp.

Conexión a internet inestable: parece obvio, pero recuerda que WhatsApp requiere de conexión a internet para funcionar, así que verifica si no hay problemas con el WiFi de tu casa o si los datos móviles no se han agotado.

