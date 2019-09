WhatsApp y el emoji que rinde tributo al anime Dragon Ball Z

¿Te has dado cuenta de este guiño que te hará recordar a Dragon Ball Z? Los emojis de WhatsApp se han convertido en un elemento que no debe faltar en ninguna conversación. Los usuarios los utilizan no solo para decorar sus textos, sino también para expresar sentimientos como tristeza, alegría, furia, relajo, ganas de llorar, emociones, calor, frío, etc.



Sin duda alguna, los emojis se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Pero hay unos que tienen un significado oculto. ¿Eres un super fan de Dragon Ball Z?

Hoy te tenemos que decir que en WhatsApp hay un símbolo que te hará recordar tu infancia. Se trata de Shenlong, o también conocido como el dragón de la serie animada Dragon Ball.



Si observas bien, el animal no solo vuela por los aires y no tiene alas, sino que lleva consigo una esfera en la mano. La mayoría lo usa para festividades asiáticas, pero en realidad es para que recuerdes que se trata de un emoji creado para ti.



Este dragón, que es uno de los doce animales del zodíaco chino, fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.



Un dragón es una criatura mítica que se asemeja a un reptil gigante encontrado en el folklore de muchas culturas. Es representado como un dragón verde de estilo chino con perfil completo hacia la izquierda generalmente se muestra con un cuerpo rizado en forma de serpiente, patas con garras, escamas amarillentas en la espalda, estructuras en forma de cuerno en la cabeza y zarcillos en forma de bigotes en las fosas nasales.

Este emoji también cambia dependiendo de las plataformas que uses: El dragón de Apple está sosteniendo una esfera azul brillante, como una Bola de Cristal; el dragón de Facebook es de color azulado; el dragón de Microsoft era previamente rojo; el de Samsung es un dragón bebé más de estilo de dibujos animados con una esfera azul.

¿Utilizarás a Shenlong desde ahora cada vez que te refieras a Dragon Ball Z en WhatsApp?