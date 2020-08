DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA | ¿Vives en el extranjero o no tienes los medios como para asistir el 30 de agosto al Centro de Lima? Muchas personas no lo saben, pero Santa Rosa de Lima tiene WhatsApp. Como parte de su día, el Arzobispado habilitó y puso a disposición de las personas que se encuentran lejos de sus hogares, tienen alguna discapacidad o no pueden ir al santuario de la Patrona de Lima, un número a fin de que puedan enviar sus deseos.

Según los encargados que manejan el WhatsApp, mismo que muestra la imagen de la Santa adornada con rosas en la cabeza, indican que solo hay un número oficial y es 934720733.

Cuando mandes tu texto, los que se encuentran detrás de la app te explican el proceso de cómo se llevará tu carta al pozo de los deseos. Muchos piensan que esto simplemente se perderá, pero no es así.

Si le escribes un deseo, automáticamente los encargados de manejar la cuenta de WhatsApp registrarán tu pedido y lo escribirán en una hoja a fin de que este sea impreso y depositado en el pozo ubicado en el Santuario de Santa Rosa de Lima, en el centro de la capital.

Luego de mandar tu carta, esta se imprime y se deposita en el pozo ubicado en el santuario de Santa Rosa. (Foto: WhatsApp)

Asimismo, el Arzobispado de Lima ha lanzado una aplicación móvil para que los fieles puedan hacer el tradicional pedido a la santa limeña. La misma la puedes encontrar en Google Play con el nombre de Rosa de Lima.

Otro método para dejar tus deseos es también enviarle un mail. Los fieles que no puedan asistir pueden dejar un correo electrónico a rosadelima.peru@hotmail.com y santarosa.correo@gmail.com.

Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, falleció un 24 de agosto de 1617, hace 400 años. Las puertas del templo ubicado en la avenida Tacna estarán a abiertas hasta las 8pm.

SANTUARIO DE SANTA ROSA EN GOOGLE MAPS

¡Sin salir de casa! Cada 30 de agosto se celebra el día de Santa Rosa de Lima, una fecha importante que moviliza a miles de peruanos para rendirle homenaje y recordar a este personaje religioso que se convirtió en la primera mujer en ser santificada en el continente americano. Y muchos fieles pueden vivir esta celebración con un recorrido virtual a la casa donde nació esta santa limeña, así como a la iglesia erigida a su nombre a través de Google Maps.

Y no solo en el Perú se celebra el día de Santa Rosa de Lima, ya que diversos países como Argentina, Venezuela, Paraguay y España también la veneran con diversas fiestas tradicionales, y gracias a las imágenes en alta resolución que ofrece la plataforma de vistas panorámicas de Google, los internautas de todo el mundo pueden visitar estos recintos religiosos, ubicados en la primera cuadra de la Avenida Tacna, en el centro histórico de Lima.

Google Maps te permite visualizar toda la iglesia de Santa Rosa de Lima. Incluso puedes ver las cartas lanzadas al pozo de los deseos. (Foto: Google)

En el santuario, denominado así porque en aquel lugar es donde nació y vivió Isabel Flores de Oliva en el siglo XVI, se puede observar al detalle la hermosa casona y su patio principal. También se puede apreciar un pedazo del tronco del árbol de limón donde Rosa ató sus cabellos para evitar la tentación, la ermita que la misma santa construyera para realizar sus penitencias, así como el pozo de los deseos de casi veinte metros de profundidad y al que los feligreses suelen arrojar cartas solicitándole milagros.

Al lado de la casona, se ubica el templo que fue construida en el siglo XVII, siendo la primera iglesia dedicada a Santa Rosa. Dentro del recinto, se aprecia el altar con una serie de lienzos que narran parte de la vida de Isabel Flores de Oliva, nombre real de la religiosa limeña.

¿Y cómo se obtuvieron las imágenes para este recorrido virtual? Google Maps, a través de Street View utiliza diferentes vehículos y herramientas para capturar las imágenes a través de fotografías de alta resolución en 360 grados, que luego son procesadas para crear los recorridos virtuales y para aplicar los filtros de privacidad que difuminan los rostros y placas de los vehículos.

En las imágenes podrás apreciar una gruta donde se dice Santa Rosa pasó gran parte de su vida en dicho lugar, realizando sus penitencias. Asimismo, observarás el pozo de los deseos, lugar a donde feligreses llegan todos los años a dejar sus cartas.

