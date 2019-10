Si solías conversar con frecuencia con uno de tus contactos en WhatsApp, pero al parecer ya no puede recibir tus mensajes o tú los de esa persona es probable que te haya bloqueado por alguna razón específica.

La plataforma no notifica cuando un contacto te ha bloqueado, pero existen métodos para descubrirlo sin mucho misterio. A continuación, te presentamos seis pasos para responderte esta pregunta.

1- No aparece su hora de conexión

Debajo del nombre del contacto aparece la última hora de conexión a WhatsApp. Si no aparecen estos datos es probable que te haya bloqueado. Sin embargo, no es definitivo porque puede haber ocultado esta información en sus ajustes.

2- No hay doble tic al lado de tus mensajes

Cuando el usuario envía un mensaje por WhatsApp normalmente aparecen dos tics al lado del texto. Si estos se tornan de color azul significa que han leído tu mensaje, si siguen de color gris, quiere decir que solo se ha enviado.

Para saber si te bloquearon, deja que pase un tiempo considerable y comprueba que aparezcan los dos tics. Si aparece uno quiere decir que te bloqueó, o en todo caso que no tiene conexión a internet, su teléfono no está prendido, o se lo robaron.

3- No tiene foto de perfil

Si no te ha convencido lo mencionado anteriormente, te recomendamos revisar su foto de perfil. Si no tiene, intenta escribirle y si no aparece, te puede haber bloqueado. Aunque, quizá solo no desea usar.

4- No tiene estado

Otra forma sencilla de determinar si te han bloqueado es revisando el estado de WhatsApp. Si no puedes ver el de tu contacto, te bloqueó.

5- Comprueba añadiéndolo a un grupo

De todas las mencionadas, la prueba más infalible es aquella que permite invitar a esa persona a un grupo. Cuando lo intentes, aparecerá un mensaje que dice: “Error al añadir al participante”. Después nos indicará “No puedes añadir a este contacto”. Esto significa que te ha bloqueado, sin duda.

6- Usa otra cuenta

Por último, si no quieres exponerte agregándolo a un grupo, puedes usar la aplicación desde otro teléfono y agregar a la persona que te bloqueó. Allí podrás ver si tiene una imagen de perfil o si se ha conectado recientemente a WhatsApp.