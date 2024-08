WhatsApp ha comenzado a actualizarse en la actualidad en todos los dispositivos Android y iPhone. Si bien se han añadido características bastante interesantes, existen funciones escondidas dentro de la app que muy pocos han probado, como el truco que te enseñaré hoy que me ha ahorrado bastante tiempo. ¿De qué se trata?

De momento solo se encuentra disponible en los terminales de Apple, eso quiere decir que aún falta desplegarse en los Android. Pero no te preocupes, porque es posible que llegue en un futuro no muy lejano a WhatsApp.

El truco consiste en pulsar un botón prolongadamente para acceder a una función secreta que te permite marcar todos los mensajes como leídos, incluyendo los grupos o los chats individuales. Ello en el caso de que no quieras leer todo lo que te han escrito o te causa demasiado estrés visualizar el número de textos que te enviaron.

Si ya cuentas con los filtros en tu WhatsApp como Leídos, No Leídos, Favoritos y Grupos, pues déjame decirte que ya puedes hacer este truco.

Lo primero será ingresar a WhatsApp y, en la parte superior de tus chats, verás una pestaña que dice “Grupos” o “Favoritos”.

En ese instante presiona prolongadamente sobre cualquiera de dichos botones y se te mostrará una opción llamada “Marcar como leídos”.

Luego deberás presionar sobre ella y ya habrás marcado en lote todos esos mensajes que te estaban estresando.

WHATSAPP | Esto aparecerá si pulsas, prolongadamente, las pestañas Favoritos o Grupos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la pestaña Favoritos puedes visualizar otro botón que dice “Editar”, mismo que te ayudará a colocar a alguien dentro de tus mejores amigos.

El botón de “Marcar como leídos” generará a que no tengas que estar pendiente de los mensajes que no has podido revisar al detalle. Además, evitará que tu mente no esté viendo el móvil para determinar si deseas responder o no.

