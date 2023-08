WhatsApp no destaca por sus funciones, de hecho recién este año se pusieron manos a la obra y están agregando una gran cantidad de herramientas, sin embargo, el referido servicio de mensajería instantánea se caracteriza por ofrecer seguridad y privacidad, ni siquiera la propia aplicación tiene acceso a la información que envías o recibes, esto gracias al cifrado de extremo a extremo.

Si te preocupas por la seguridad y privacidad, seguro has activado la verificación en dos pasos, ¿Qué es esto? básicamente es un mecanismo de protección adicional que le agregas a tu cuenta de WhatsApp, significa que vas a crear un código PIN de seis dígitos y la app te solicitará el mismo cada cierto tiempo, sobre todo cuando vas a cambiar de dispositivo móvil.

Es importante mencionar que la verificación en dos pasos no puede desactivarse desinstalando el aplicativo. Cuando la utilizas por primera vez creas un código y te solicitan un correo electrónico (vigente) en caso no recuerdes la clave, por ello, desde Mag te diremos cómo reestablecer la combinación numérica si la has olvidado.

Esta es la solución cuando olvidaste el PIN de la verificación en dos pasos de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y se desplegará un recuadro para que coloques tu código PIN de seis dígitos.

de seis dígitos. Trata de recordarlo, posiblemente no sea el correcto y te aparezca el mensaje: “ PIN erróneo. Vuelve a intentarlo ”.

”. El siguiente paso es presionar sobre el aviso verde que dice “ ¿Olvidaste tu PIN? ”.

”. De inmediato te preguntarán si deseas desactivar la “verificación en dos pasos”. Es probable que tras oprimir en “Desactivar” no tengas que hacer nada más y accedas a tu cuenta con normalidad.

Caso contrario, toca en “Enviar a correo”. Ingresa a tu cuenta de Gmail o Hotmail y te llegará un enlace de restablecimiento del PIN, púlsalo.

Escribe una clave fácil de recordar, pero difícil de adivinar. No olvides apuntarla en un papel para que no ocurra lo mismo.

Finalmente, toca en “Confirmar”.

Listo, eso sería todo. Solo tienes que abrir WhatsApp y colocar el nuevo código PIN, así accederás rápidamente a la interfaz principal del aplicativo para que comiences a chatear, publicar estados, realizar llamadas y videollamadas.

Qué significa un solo check gris en WhatsApp

Lo primero que debes conocer es que se asocia mucho a que la otra persona te ha bloqueado.

En el caso de que eso suceda, nunca aparecerá el segundo check.

Puedes comprobarlo añadiéndolo a un grupo de WhatsApp. Si rebota, quiere decir que ha decidido eliminarte.

Otra opción es que esa persona no está conectada a internet o simplemente su celular se encuentra en un lugar donde no haya señal.

El ícono de un check gris significa que tu mensaje ha sido enviado, pero conforme pasa el tiempo, se entregará.

No te debes preocupar ya que al final esa persona leerá tu texto.

En los grupos el check gris significa que tu mensaje ha sido enviado a todos.

Pero aparecerá el segundo check gris solo cuando a todos les haya llegado el mensaje o que ha sido leído por la mayoría.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

