¿Te aburriste de los stickers animados de WhatsApp ? No te preocupes pues ahora te compartimos un nuevo truco que te aseguramos convertirá tus conversaciones en verdaderas obra de arte que sorprenderán a todos tus contactos y que deleitarán tanto tus ojos como tus oídos.

Te presentamos los stickers con sonido de WhatsApp , una alternativa a las conocidas pegatinas que, además de las videollamadas, llamadas, la posibilidad de enviar documentos, mandar fotos y videos, entre otros, causan furor entre sus usuarios pues nos ofrece una nueva forma de expresarnos.

Pero ¿cómo podemos añadirle sonido a los stickers, ya sean pegatinas estáticas o animadas? ¿Se trata de una nueva función de WhatsApp ? ¿O alguna aplicación que debemos descargar desde las tiendas virtuales Apple App Store para iOS o Play Store para Android?

Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece y solamente tienes que seguir los paso de este tutorial. Te garantizamos que en un dos por tres le robarás más de una carcajada a tus contactos con tus creaciones. ¡Si te gustó esta nota, no te olvides de compartirla con todos tus conocidos!

Cómo crear tus stickers con sonido en WhatsApp

La respuesta es simple: añadir archivos de audio a los stickers que ya tengas almacenados en tu dispositivo. Tomemos por ejemplo esta pegatina de un perrito que golpea una sartén, que fue enviada en una conversación seguido del sonido que sincronizaba perfectamente con la acción antes mencionada.

En Twitter , el usuario @Joshuacaprii creó un hilo donde publicó varios de los stickers que ha creado, como el de Cardi B diciendo “Coronavirus”, la pegajosa tonada de los créditos finales encabezados por el director Rober B. Weide y hasta el “Estoy fuera” de Arturo Elías Ayub, uno de los “tiburones” de Shark Tank México.

Si deseas obtener estos stickers con sonido, pueden pedírselos a través de Twitter, Instagram, o unirse a la conversación grupal que creó en WhatsApp (al que pueden unirse haciendo clic aquí) donde periódicamente comparte sus creacciones con sus participantes, informa el sitio sopitas.com.

Cómo crear tus stickers animados en WhatsApp

A diferencia de los stickers normales, deberás realizar pasos mucho más especializados y te demandará, además, cierta cantidad de tiempo. ¿Cómo se hace?

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a Giphy , la web desde donde descargar los GIF más ocurrentes y creativos.

, la web desde donde descargar los GIF más ocurrentes y creativos. Allí observarás no solo una pestaña que dice Reactions, Spots, sino también Stickers. Pulsa sobre esta.

Notarás que todos los stickers están con un fondo transparente. Descarga cualquiera que desees.

Para poder descargar los stickers animados dirígete y descarga uno en Giphy. (Foto: Captura)

Para que sea un sticker no debe tener el formato de GIF, sino de Webp

Tras descargar el GIF, debes dirigirte al sitio web EZGIF donde tendrás que subir el archivo para convertirlo en formato WebP.

En esta web deberás subir tu GIF con la nueva medida. (Foto: Captura)

Antes de convertir tu GIF en formato WebP, debes cambiarle el tamaño en resize y colocar las medidas 512 x 512.

y colocar las medidas 512 x 512. Después de ajustarle el tamaño, pulsas convertir y automáticamente se te descargará en su nuevo formato.

Finalmente deberás ingresar a WhatsApp, luego a Archivos, copiar el archivo en formato WebP, pegarlo en la carpeta de Stickers de Whatsapp y Listo. Para llegar a dicho file deberás ir a WhatsApp, luego a Media y Whatsapp Sticker.

y Listo. Para llegar a dicho file deberás ir a WhatsApp, luego a Media y Whatsapp Sticker. Con ello ya verás el sticker animado que has creado de manera rápida y simple. Puedes compartirlos con tus amigos.

Cómo crear stickers clásicos de WhatsApp

El primer paso para crear un sticker de WhatsApp es idearlo. ¿Quieres recortar un meme popular? ¿O acaso quieres ponerte creativo y crear stickers a partir de fotos de tus amigos? En cualquier caso, lo principal es imaginar el sticker y recordar que el mismo estará en una escala 1:1, por lo que se deberá evitar utilizar imágenes que solo funcionen de forma rectangular.

Una vez que tengamos la foto que vamos a convertir en un sticker, lo siguiente es instalar una aplicación del App Store o Google Play que cree stickers. Los principales son Sticker Studio o Sticker Maker, que son gratuitas y muy fáciles de utilizar.

¿Quieres descargar los stickers de los "africanos bailando con ataúd" en tu WhatsApp? Conoce el método para obtenerlos gratis. (Foto: WhatsApp)

El siguiente paso es abrir una foto dentro de la aplicación de creación de sticker. La misma te indicará qué hacer para crear el sticker que suele ser un recorte simple. Por ejemplo, Sticker Maker te pedirá que selecciones la parte de la foto que quieres que aparezca en el sticker y la aplicación eliminará lo demás.

Ahora, algunas imágenes podrán ser utilizadas mejor si tienen un fondo bien marcado para saber donde hacer el corte. Si quieres un resultado más profesional, puedes editar la imagen en photoshop antes de pasarla a tu celular o utilizar programas de edición de foto como Remove.bg para eliminar el fondo de una foto de forma automática.

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

Whatsapp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de Whatsapp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

Estos son los 7 trucos que probablemente no conozcas. Whatsapp siempre nos sorprende con novedades así que es probable que en poco tiempo actualicemos nuestra lista.

