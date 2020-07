¿Quieres mirar los Estados de WhatsApp de tus amigos, pero no deseas que se enteren? La aplicación ya cuenta con un sencillo truco para ver todo ese contenido multimedia que cuelgan tus contactos diariamente en secreto. ¿Cómo se hace?

Si bien cada vez que observamos un estado en WhatsApp de cualquier persona, dejamos rastro de que lo hemos visualizado. Pasadas las 24 horas, tu amigo podrá chequear quiénes fueron las personas que miraron su publicación.

Sin embargo, la app de mensajería rápida ya tiene un método para que pases desapercibido. ¿Quieres activarlo?

No es necesario una aplicación de terceros que tienden a robar información y hasta romper con la cadena de privacidad de WhatsApp. Pese a ello, cuando habilites esta función, deberás saber que tienes que sacrificar ciertas cosas.

CÓMO VER LOS ESTADOS DE WHATSAPP SIN DEJAR RASTRO

El truco es bastante práctico y, como te mencionamos, no es necesario tener que descargar otra aplicación aparte de WhatsApp:

Lo primero que tienes que hacer es tener WhatsApp actualizado. Revisa si tienes alguna nueva descarga desde la tienda de Google Play o iOS Store.

Luego abre la aplicación y dirígete a Ajustes

Allí observarás la sección Cuenta, luego ingresa a Privacidad.

En el apartado de “Confirmaciones de lectura” deberás deshabilitarlo.

De esta forma tus amigos no se enterarás de que has visualizado sus Estados. Sin embargo, tampoco recibirás alertas para saber si leyeron tu mensaje, la última hora de conexión de tus amigos, etc.

