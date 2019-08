WhatsApp y el truco para saber quién no te tiene agregado como contacto

¿Alguna vez te has preguntado si alguien te tiene agregado a WhatsApp después de tanto hablar por dicho medio? ¿Te dijo que no y que lo iba a hacer? Pues para pasar ese vergonzoso hecho, existe un método para conocer si una persona te tiene agregado en sus contactos o no.



Existen varias funciones o herramientas en WhatsApp que la mayoría desconoce y este es el momento para que sepas cómo utilizar la opción denominada “Difusión de mensaje”.



¿Cómo lo descubro? Para ello no es necesario que tengas una app de terceros que puedan generar el robo de la información. Lo primero que debes hacer es abrir tu chat y dirigirte a los tres puntos. Luego selecciona Nueva Difusión.



Esta función sirve para enviarle un mensaje a todas las personas que te tienen añadido en WhatsApp. En la lista que aparecerá a continuación verás algunos números que no tienes guardados en tu agenda, por lo que no tienen nombre. Éstas son las personas que te tienen agregado, pero tú a ellas no.



¿Sabes crear listas de difusión en WhatsApp? Este es el infalible truco para saber si alguien te tiene agregado como contacto. (Foto: Captura) ¿Sabes crear listas de difusión en WhatsApp? Este es el infalible truco para saber si alguien te tiene agregado como contacto. (Foto: Captura)

Para descubrir quiénes son puedes colocar su número en el buscador de Facebook y ver si aparece algún perfil, o simplemente preguntarles.



Ahora que ya lo sabes, entonces pruébalo. Recuerda que WhatsApp también está probando otro tipo de funciones como la posible llegada del modo oscuro en los próximos días o semanas.



En la lista que aparecerá a continuación verás algunos números que no tienes guardados en tu agenda, por lo que no tienen nombre. En la lista que aparecerá a continuación verás algunos números que no tienes guardados en tu agenda, por lo que no tienen nombre.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.



Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.