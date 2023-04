Entre las funciones más populares de WhatsApp se encuentran las llamadas. A través de esta opción, los usuarios pueden comunicarse con sus seres queridos u otros contactos que tienen agregados en cuestión de segundos y de una manera mucho más cómoda que los mensajes o notas de voz.

Sin embargo, si cuentas con una tarifa de datos limitada, posiblemente esta alternativa no te resulte muy factible, ya que las llamadas de WhatsApp consumen varios megas que, a la larga, pueden afectarte al momento de querer usarlo en otras actividades dentro de tu smartphone.

En ese sentido, si tienes un iPhone, puedes activar una opción para ahorrar datos móviles durante las llamadas de WhatsApp y así no tengas inconvenientes para seguir comunicándote con tus amigos, pareja u otras personas. Ante esto, en MAG te explicamos qué es lo que debes hacer.

Así puedes ahorrar datos móviles en las llamadas de WhatsApp

Desde iPhone, existe una manera de evitar gastar demasiado durante las llamadas que realizas por medio de WhatsApp, por lo que es una buena opción si sueles usar mucho esta función.

Lo que primero debes hacer es entrar a la app de WhatsApp.

Tras esto, dirígete al apartado “Configuración”.

Entre las opciones disponibles, selecciona “Datos y almacenamiento”.

Aquí verás un interruptor llamado “Disminuir uso de datos”.

Desliza el interruptor hacia la derecha para activarlo.

De esta manera, cada vez que hagas llamadas o videollamadas en WhatsApp, los datos móviles de tu celular no se consumirán demasiado. No obstante, no hay una cifra exacta que verifique cuánto has ahorrado.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: