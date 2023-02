Las conversaciones grupales y personales de WhatsApp cuentan con un micrófono que se ubica en la parte inferior derecha del campo de texto, sin embargo, este se convierte en el ícono de un avión de papel cuando escribes una letra, palabra o frase, pues con el mismo botón puedes enviar tus mensajes rápidamente, ¿Te incomoda levantar el dedo pulgar para compartir tus mensajes? entonces envíalos con la tecla “Enter” del teclado táctil de tu teléfono.

Cada vez que accedes al teclado táctil de WhatsApp se despliegan los números, letras, barra espaciadora, etc., asimismo, una tecla de color azul que en su interior parece una flecha apuntando hacia la izquierda (enter), si la presionas vas a crear un espacio para que los textos no se encuentren juntos, no obstante, es posible cambiar su funcionamiento predeterminado y que la misma sirva para enviar mensajes.

Los pasos para compartir mensajes con la tecla “Enter” de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho, se desplegarán varias opciones.

Toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Chats”.

Activa el interruptor denominado “Enter para enviar”.

Accede a cualquier conversación, ya sea personal o grupal.

Finalmente, escribe tu mensaje y aprieta el ícono de la flecha que apunta hacia la izquierda para enviarlo (se encuentra abajo a la derecha).

¿Cómo comprobar si tu número de telefónico de WhatsApp ha sido filtrado por los hackers?

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado.

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado. "Nuestro comprobador tiene una base de datos de 500 GB de correos electrónicos filtrados con hash", destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente enlace.

Ahora, en el recuadro que dice "su correo electrónico o teléfono (formato internacional)" añade tu número de celular con el código de tu país, por ejemplo: en Perú es "+51″.

Luego, presiona sobre el botón verde que dice “Revísalo ahora”.

Aquí te van a aparecer dos avisos: "No hemos encontrado tus datos entre los filtrados" y "¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados".

¿Qué deberías hacer para proteger tu información? cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado.

cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado. Evita generar contraseñas fáciles de adivinar, de preferencia crea unas que contengan caracteres especiales, como por ejemplo: #, %, /, etc.

