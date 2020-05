Cierra las aplicaciones en segundo plano: Algunas aplicaciones en nuestro smartphone consumen no solo energía, sino también datos. Para ello es preferible cerrarlas completamente durante tu videollamada.

Limpiar tu cámara: Aunque no tiene que ver con tu conexión, muchas veces tu imagen vale más que mil palabras. Si tienes la cámara empañada es posible que tus amigos no lo vean. Para ello te recomendamos limpiar tu terminal con un pañuelo.

Solo audio, no video: Si de momento has hecho lo imposible para poder realizar una videollamada, es mejor que utilices solo audio para hablar. Así evitarás cortes o fallos de conexión, ya que WhatsApp no necesitará tantos recursos.