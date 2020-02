Una de las cosas fáciles de realizar. Solo necesitarás tener paciencia. WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo. Alrededor de más de 2 mil millones de usuarios tienen la app instalada en sus teléfonos móviles para poder comunicarse, desde cualquier lugar del mundo, con cualquier persona sea sus familiares, amigos, o pareja.

Pero eso no es lo único. WhatsApp está trayendo una serie de novedades para aquellos que esperaban, por ejemplo, el “modo oscuro” o los stickers animados. Estos ya se encuentran habilitados desde hace un mes.

Sin embargo, un hecho que llama particularmente la atención es la palabra “escribiendo”. Esto solo se aprecia cuando la otra persona, el emisor, está respondiendo un mensaje que hemos enviado. ¿Cómo se hace para que desaparezca? Es muy simple.

Se trata de tener que desactivar los datos y el wifi de tu smartphone para así abrir WhatsApp y responder ese mensaje. Con dicho truco nunca más cambiará no solo la hora de actualización o de conexión, sino que la otra persona tampoco verá que estás “escribiendo”.

Conoce cómo eliminar la palabra "escribiendo" de tu celular. (Foto: WhatsApp)

Aunque este truco es bastante viejo, es el único método que existe, de manera legal, para evitar que alguien sepa cuándo te conectas.

En caso uses una aplicación de terceros, como Flychat, evita darle permisos de sincronización con tu chat de WhatsApp, asimismo no la uses en caso te pida autorización para acceder a tu galería o tu listado de contactos, ya que ello puede servir para futura propaganda.

Por otro lado, en la misma Google Play hay más aplicaciones que te ofrecen este tipo de cosas pero, en su mayoría, no cumplen con su objetivo. Por lo que tienes que tener un poco de cuidado.

