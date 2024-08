WhatsApp se ha actualizado más en los últimos días y son muchas las personas que no saben cómo conseguir una vacante en la Beta para así probar las más recientes funciones de la aplicación de mensajería rápida. ¿Hay algún truco? Si lo has intentado, y no hay vacantes, no te preocupes porque hoy te traigo un truco bastante efectivo.

Una sola vez me salí de la Beta de WhatsApp y, al querer ingresar nuevamente, me di con la sorpresa de que no había espacio a través de Google Play. Empecé a buscar diversidad de trucos y solo uno me ha funcionado. Es por esa razón que hoy te lo comparto.

Recuerda que la Beta es un programa para desarrolladores con la finalidad de que obtengas funciones exclusivas antes de que llegue a la versión estándar. Puede que esta cuente con algunas herramientas con ciertos problemas, pero no demorará demasiado en adaptarse o corregirse los errores.

De momento, la Beta de WhatsApp para iPhone es casi imposible de conseguir, ya que solo hay pocas vacantes. En caso de querer unirte a ella, solo tienes que descargar la aplicación de TestFlight y chequear si es que se ha liberado espacio.

WHATSAPP | Solo deberás convertirte en Beta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para unirte a la Beta de WhatsApp en tu terminal Android, en caso no haya vacantes, debes hacer lo siguiente:

Lo primero es recurrir a Google Play y allí descargar una sola aplicación, misma que te ayudará a convertirte en beta tester en WhatsApp: se llama Beta Maniac. Esta es completamente legal.

Una vez que hayas abierto Beta Maniac, deberás loguearte con tu cuenta de Google, es decir, coloca tu correo de Gmail y luego la contraseña. Ahora solo tendrás que esperar a que certifique tus datos.

Con Beta Maniac puedes ser Beta Tester en WhatsApp de manera rápida. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

En ese momento, verás todas las aplicaciones en las que puedes unirte a la Beta, aunque también existe un buscador donde debes colocar “WhatsApp”. De seguro te dirá que no hay vacantes, pero activa la notificación para que te avise cuándo existe una. Por lo general, en las noches, podrás unirte a la Beta a través de beta Maniac. Solo debes estar atento.

Una vez que te hayas unido a la beta de WhatsApp, ingresa nuevamente a Google Play para comprobarlo y en pocos minutos se actualizará a la versión más reciente.

Si te quieres eliminar la beta de WhatsApp de manera manual, solo tienes que ir a Google Play y buscar la aplicación. En ese momento, observarás en la parte media una opción que dice “Salir”. Presiónala y listo, te habrás retirado de la opción para desarrolladores.

Más trucos curiosos que puedes hacer en WhatsApp

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.