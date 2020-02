Una de las cosas que siempre debes considerar. WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usan en el mundo. La mayoría de personas tiende a compartir a través de ella sus fotos, videos, Estados, GIF, emojis y diversidad de contenido multimedia a sus familiares, amigos y hasta pareja. Pero hay algo que debes saber.

¿Qué pasa si dejo de usar mi cuenta de WhatsApp por meses? Esa es una de las interrogantes que suele preguntarse las personas. Es por ello que aquí te la resolvemos.

Telegram, que tiene una política distinta a la app más famosa del mundo, solo te permite desconectarte 6 meses y si no vuelves a chatear pasado el tiempo, eliminará tu cuenta de manera automática.

Sin embargo, todo es distinto a WhatsApp. La aplicación que ahora pertenece a Facebook no elimina por nada del mundo tu cuenta. Es decir, si te vas de viaje por estudios y decides no usar la aplicación con tu mismo número, no perderás ninguna de tus conversaciones ni mucho menos tus contactos.

WhatsApp no elimina tu cuenta, pero debes tener cuidado si pierdes tu número. (Foto: WhatsApp)

Incluso, puedes recuperar todas tus conversaciones archivadas y hasta las fotos que enviaste, siempre y cuando guardaste una copia de seguridad en la nube de Google Drive.

Pero no todo es felicidad. Si bien puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp, para ello deberás tener el número de teléfono o celular activo. Recuerda que si no generas recargas en 6 meses en cualquier operadora del mundo, en algunos casos 3 meses, tu número deja de existir.

Eso quiere decir que si intentas recuperar tu cuenta de WhatsApp, deberás recibir sí o sí un código de verificación y, al no contar con el número, no podrás acceder a tus conversaciones.

En caso quieras eliminar tu cuenta de WhatsApp para siempre, debes seguir estos pasos:

Entra en WhatsApp

En la pantalla principal, pulsa el botón de menú (esquina superior derecha)

Selecciona Ajustes > Cuenta > Eliminar mi cuenta. Introduce tu número de teléfono asociado a esa cuenta y pulsa sobre el botón rojo de ‘Eliminar mi cuenta’.

