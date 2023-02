Resulta demasiado incómodo cuando estás viendo los estados de WhatsApp de tus contactos y mientras vas deslizando hacia la derecha entras casualmente a la historia de una persona que querías evitar. Para no pasar por este tipo de situaciones, desde Mag te enseñaremos a realizar una sencilla configuración sin la necesidad de descargar aplicaciones de terceros o APKs como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Se trata de la función “Silenciar” de WhatsApp, muy útil para que no visualices los estados de ciertos compañeros del trabajo, amigos, familiares o ex pareja, de esta manera ya no te aparecerán en la sección “Recientes” y por lo tanto vas a deslizar el carrusel de historias sin temor a que te aparezca algo que no deseas ver. El truco funciona en la versión del aplicativo para los usuarios de iOS y Android.

La guía para ocultar los estados de algunos contactos en WhatsApp

Recuerda que no es necesario eliminar a un contacto para dejar de ver sus historias.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o Apps Store de iOS.

Ahora, presiona sobre la pestaña de "Estados".

Te aparecerán todas las historias de tus contactos.

Pulsa por unos segundos sobre el estado de la persona que deseas ocultar.

Se desplegará una ventana energente que dice: “ Las nuevas actualizaciones de estados de (nombre del usuario) ya no aparecerán en las actualizaciones recientes ”, oprime en “Silenciar”.

Desplázate hacia el final y se habrá habilitado una nueva sección denominada "Silenciados".

Aquí puedes revertir la acción.

Maneras de publicar canciones románticas en los estados de WhatsApp

Descargando videos en TikTok

Primero, corrobora que TikTok y WhatsApp no tengan actualizaciones pendientes.

y no tengan actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app de videos cortos y presiona sobre el ícono la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es escribir el nombre de tu canción y añadir la palabra “Letra” (opcional).

De esta manera te aparecerán varios videos, escoge uno y oprime el ícono de la flecha que apunta hacia la derecha.

Toca en “Guardar video” para que lo descargues.

Finalmente, entra a WhatsApp y publícalo en tus estados.

Grabando con pantalla dividida

Ingresa a WhatsApp .

. Aprieta el botón de “Multitareas en Android, así verás las apps en segundo plano.

Realiza un toque en el ícono de WhatsApp > “Abrir en vista de pantalla dividida”.

En la parte de abajo accede a YouTube o Spotify.

Busca la canción favorita de tu pareja y reprodúcela.

Vuelve a WhatsApp y haz clic en la pestaña de “Estados” > realiza un toque en la cámara que se ubica abajo a la derecha.

Tapa la cámara con una superficie para que se vea de color negro y espera la mejor parte de la canción para que empieces a grabar (recuerda que solo serán 30 segundos).

Por último, añade una descripción o frase de amor.

Estados de audio

Esta nueva herramienta no funciona con la pantalla dividida, así que debes reproducir la canción en una computadora, laptop, radio, etc.

Abre WhatsApp y presiona la pestaña de “Estados”.

Oprime el ícono del lápiz.

Pulsa el micrófono para que empieces a grabar.

