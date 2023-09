Las reacciones de WhatsApp Messenger llegaron durante el primer semestre del año 2022, como su propio nombre lo indica, consiste en reaccionar con emoticones a los mensajes o archivos multimedia que hayas enviado o recibido, sin embargo, estos suelen emitir notificaciones que a veces confundes con nuevos mensajes, algo que llega a ser bastante molesto.

Por fortuna, existe la posibilidad de desactivar las notificaciones de reacciones, el proceso es muy sencillo y desde Mag lo explicaremos a detalle. Recuerda que se trata de una herramienta nativa y no tendrás que descargar programas modificados de WhatsApp, como la versión Plus, GB, Fouad, etc.

Es necesario mencionar que solamente desactivarás las notificaciones de reacciones, así que todavía seguirás recibiendo los avisos de mensajes, llamadas y videollamadas. Habiendo aclarado el punto, sigue los pasos.

Así puedes desactivar las notificaciones de reacciones en WhatsApp

Primero, abre WhatsApp actualizado a su última versión.

actualizado a su última versión. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado que dice “Notificaciones”.

Finalmente, desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor denominado “ Notificaciones de reacciones ”.

”. Listo, eso sería todo. Nunca más recibirás una notificación cuando alguien reaccione con emojis a tus mensajes.

Por qué no debes abrir los enlaces cortos en WhatsApp

Muchos de estos enlaces escondidos tienden a robar parte de tu información.

Por ejemplo, si los abres en el celular, pueden no solo paralizar tu dispositivo móvil, sino que no podrás realizar ninguna acción dentro de WhatsApp.

Estos son los denominados “mensajes bomba” a los que tienes que tener mucho cuidado.

Pero en el caso de que los abras en la computadora, laptop, entre otros, puede ser contraproducente.

A veces se trata de un enlace malicioso o un malware que tiende a robar toda tu información.

Incluso esta obtendrá tus claves guardadas en tu dispositivo.

De esa forma las hackeará y no tendrás acceso por un tiempo determinado hasta que hayas apelado de que no fuiste tú.

Lo mejor será siempre eliminar ese enlace desde donde te han mandado el enlace.

Además, para que no tengas alguna tentación, también puedes borrar la conversación completa de WhatsApp.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

