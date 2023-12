Las encuestas de WhatsApp Messenger son una de esas funciones que debes utilizar cuando tú y alguien más o tu grupo no sepan qué elegir en determinadas situaciones, por ejemplo: en caso no decidan a dónde ir a cenar por el cumpleaños de alguien.

Sin embargo, muchos no lo toman en serio y terminan votando por más de una opción al momento de utilizar la referida herramienta, generando confusión y arruinando el resultado final de la encuesta. Por fortuna, existe un sencillo truco que desde Mag te enseñaremos para que cada integrante elija una sola alternativa.

Antes de comenzar, es importante aclarar que no será necesario descargar aplicaciones de terceros a través de la Google Play Store o programas modificados de páginas externas, como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.

Qué hacer para que tus contactos solo escojan una opción en las encuestas de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, entra a la aplicación y abre cualquier conversación (de preferencia grupal).

El siguiente paso es presionar el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “ Encuestas ”.

”. Aquí vas a crear un título y agregar hasta doce opciones como máximo.

Finalmente, antes de enviar la misma, desactiva el interruptor denominado “ Permitir varias respuestas ”.

”. Listo, eso sería todo. Ahora cada vez que crees una encuesta el otro contacto o los integrantes del grupo solo podrán elegir una opción.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

