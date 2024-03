Si tienes miedo de que tu copia de seguridad de WhatsApp se filtre en alguna parte o simplemente alguien acceda a ella sin tu permiso, no te preocupes porque hoy te traigo una solución bastante rápida a este problema que es común. Resulta que la app de mensajería rápida ha implementado la opción para evitar que cualquier persona ingrese a tu backup sin antes solicitarle una contraseña que solo tú la debes saber. Eso quiere decir que si intentas instalar la aplicación de Meta en otro celular, registras tu número, y colocas el código de verificación, en ese instante aparecerá un recuadro donde debes poner el password que generaste. En caso no te acuerdes, no podrás bajar nada y, como consecuencia, habrás perdidos todos tus chats. Eso sí, no se te impedirá ingresar a la plataforma de mensajería y poder hacer lo que siempre realizas: emplear las llamadas, videollamadas, mandar GIF, stickers, etc.

Cómo ponerle una clave a tu copia de seguridad de WhatsApp

Primero actualiza tu WhatsApp en tu celular Android y iPhone.

Luego dirígete a la app de mensajería rápida.

Anda a Ajustes o Configuración .

. Dirígete a Chats y desplázate hacia abajo .

. Presiona donde dice “Copia de seguridad” .

. Allí hay una función llamada “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo” .

. Esta viene por defecto desactivada.

WHATSAPP | Estos son todos los pasos para poder proteger tu copia de seguridad por completo en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Solo debes ingresar a ella y dale en “Activar”.

Cuando lo hagas, verás una opción en la que se te pide la contraseña.

Digita 6 números con una letra. Recuerda que esta la debes recordar . Y listo. Empezará a hacerse tu copia de seguridad cifrada de extremo a extremo en WhatsApp.

. Y listo. Empezará a hacerse tu copia de seguridad cifrada de extremo a extremo en WhatsApp. Si desinstalas y vuelves a instalar WhatsApp, verás que se te pide esa contraseña para recuperar tu copia de seguridad.

WHATSAPP | Recuerda que la contraseña que coloques, deberás tenerla en la mente o no podrás acceder a tu backup. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Te muestro algunos trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp

Síguenos en nuestras redes sociales: