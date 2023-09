Nueve de cada diez personas utilizan WhatsApp Messenger, así que de repente la mayoría de tus amigos, familiares o compañeros del trabajo conversan a través del referido servicio de comunicación instantánea. Es probable que pases muchas horas al día enviando mensajes, contenido multimedia, publicando estados y realizando llamadas o videollamadas, esto genera un gran consumo de batería en tu celular, sin embargo, ¿Sabías que existe una forma de ahorrar un gran porcentaje de energía? en Mag la explicaremos a continuación.

No necesitas descargar aplicaciones adicionales o programas modificados de WhatsApp, como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., de hecho, se trata de una configuración que pocos conocen para que el consumo energético de la batería sea en menores cantidades.

Lo que debes hacer es activar el modo oscuro, añadir un fondo de color sólido para todas las conversaciones personales o grupales y eliminar los Doodles. Como se recuerda, un grupo de píxeles negros agota menos energía a diferencia de los blancos.

Cómo activar el modo ahorro de batería en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Accede a los “Ajustes” > luego al apartado que dice “Chats”.

El siguiente paso es oprimir en “Fondo de pantalla” > “Cambiar” > “ Colores sólidos ”.

”. Desplázate hacia abajo y escoge el fondo de color negro > desmarca la casilla “Añadir Doodles”.

Toca en “Establecer fondo de pantalla” > mueve toda la barra inferior hacia la izquierda.

Abandona las configuraciones y vuelve al apartado “chats” > “ Tema ”.

”. Finalmente, selecciona el tema oscuro.

Qué significa el arroba en tus chats de WhatsApp

Si estás metido en un grupo de WhatsApp, de seguro has visto el arroba a cada rato.

La única manera de eliminarlo es simplemente ingresando al chat y listo.

Pero, qué cosa significa. Pues aquí te sacamos de la duda.

Se trata de una función que solo aparece cuando te han etiquetado en una conversación.

De esa manera podrás estar alerta y, sobre todo, tu celular te avisará que tienes un mensaje.

Lo malo es que no puedes evitar que alguien te etiquete.

Además, si has silenciado el grupo de WhatsApp, el etiquetado hará nuevamente que vibre ese chat.

Así que ya lo sabes, el arroba no es un error, ni mucho menos es algo que has presionado en la app y apareció por error.

Recuerda que tú también puedes etiquetar a tus amigos en los chats grupales, eso sí, solo sirve para estos y no los individuales.

