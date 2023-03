A través de WhatsApp no solo puedes enviar mensajes textuales y archivos multimedia, como fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., la referida plataforma perteneciente a Meta también te permite compartir enlaces que previamente has copiado de una red social o navegador de tu preferencia, sin embargo, en muchas ocasiones te confundes al momento de copiarlos y terminas enviando un URL equivocado por un chat personal o grupal, ¿Sabías que existe un truco para evitar este tipo de situaciones embarazosas? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Es un poco tedioso verificar que has enviado el enlace correcto, ya que este se encuentra conformado por una larga serie de letras, números y símbolos, no obstante, WhatsApp agregó la vista previa tras compartir un link, el problema es que la página solamente se visualizaba cuando el URL ya había sido enviado, algo que cambiará a partir de ahora, pues la app de mensajería instantánea añadió la “vista previa de enlace” antes de enviar el mismo contenido. Aprende a habilitarla y utilizarla con los pasos que te enseñaremos ahora mismo.

La guía para que no envíes enlaces erróneos por WhatsApp

Primero, tienes que descargar la versión Beta de WhatsApp para los usuarios de iOS, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerla.

Previamente tienes que haber copiado un enlace.

Ahora, ingresa a una conversación personal o grupal.

El siguiente paso es pulsar por unos segundos sobre el campo de texto.

Se desplegará la opción “Pegar”, oprímela.

Aquí se pegará el URL de una determinada página, pero, como puedes observar, en la parte superior te aparecerá una vista previa de la misma antes de enviarla.

Así ya no te equivocarás y sabrás que se trata del sitio web que realmente quieres compartir.

Función "Vista previa de enlace" antes de enviarlo. (Foto: WabetaInfo)

¿Cómo ser beta tester de WhatsApp en iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

Ahora deberías ser redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa Aceptar para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

Recuerda que cada vez que ingreses a la beta de WhatsApp, es posible que demore en descarga la última versión.

¿Cómo saber si alguien tiene acceso a tu ubicación en tiempo real por WhatsApp?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, accede a los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir sobre el apartado que dice “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y toca en la sección “Ubicación en tiempo real”.

Finalmente, aquí vas a ver a todos los contactos que posiblemente se encuentren monitoreando tu ubicación.

Para evitar que sigan teniendo acceso al GPS de tu teléfono solo presiona en el botón rojo que dice “Dejar de compartir”.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

