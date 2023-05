WhatsApp es una de las herramientas de mensajería más populares hoy en día, por lo que continuamente muchos usan esta app para comunicarse con sus amigos y otros contactos. Si bien es común tomarse algunos minutos para leer los mensajes en cada chat, el problema viene si estos textos son demasiados largos.

En ese sentido, es posible que una persona en particular te haya contado algo con demasiada información y tan solo pensar en leerlo puede no animarte mucho, pero si no quieres que ese contacto tome a mal tu decisión, puedes hacer que Siri lea el mensaje por ti a modo de podcast.

De esta manera, puedes aprovechar en hacer otras cosas mientras escuchas el mensaje completo, a su vez, puedes optar por responder por audio y así facilitar la conversación en WhatsApp. En MAG te compartimos los detalles.

Cómo hacer que Siri lea mensajes en WhatsApp

Si te enviaron conversaciones muy largas y no tienes tiempo para leerlas, puedes acudir a Siri para que lo haga por ti. Aquí te explicamos el proceso.

Entra al apartado “Ajustes” desde tu iPhone.

Ahora, pulsa en la opción “Siri y Soporte de aplicaciones”.

Tras esto, activa “Siri” desde el botón Home o también diciendo su nombre.

De inmediato, pregúntale si tienes mensajes de WhatsApp sin leer.

Una vez hecho esto, Siri te dirá si te faltan mensajes por leer y quién es el remitente.

Selecciona el que consideres más largo.

Luego leerá el mensaje que le hayas pedido.

Finalmente, tendrás la opción de responder cada mensaje por medio de un comando de voz.

Con este truco no tendrás que preocuparte por los mensajes largos que te envíen en WhatsApp, además, podrás aprovechar en realizar otras actividades.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

