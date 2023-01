Por fin llegó la función que millones de usuarios de WhatsApp estaban esperando desde hace mucho tiempo, nos referimos a la posibilidad de reenviar videos quitando su pie de foto con el que fue compartido en un comienzo, ¿Te gustaría saber cómo habilitar la nueva herramienta “Alerta de descripción”? en Mag lo explicaremos de inmediato.

Todavía no es posible reenviar videos modificando el título o añadiendo uno nuevo , por el momento WhatsApp no lo ha incluido en sus planes, sin embargo, ya se puede eliminar la descripción a los videos que has recibido para que los puedas reenviar sin pie de foto.

Al lado de cada video que recibes por WhatsApp, aparece una flecha apuntando hacia la derecha, ¿Qué es esto? es la opción reenviar, pero ten mucho cuidado, si el archivo contiene una descripción y lo reenvías, automáticamente se compartirá con el comentario que en algunos casos suele ser inapropiado ante los ojos de tus familiares o compañeros del trabajo. La referida opción está en la Beta de WhatsApp para los usuarios de Android, más adelante te diremos cómo obtenerla.

Así puedes reenviar videos de WhatsApp sin descripción

Compartir y reenviar son funciones totalmente diferentes, la primera sí te permite añadir una descripción, la segunda no e incluso deja el registro “Reenviado”.

El problema con la primera es su proceso, los pasos son muy largos, ya que tienes que abrir el video, presionar los tres puntos arriba a la derecha > luego en “Compartir” > esperar que cargue la lista de contactos > elegir uno o hasta 5 como máximo > tocar el botón “Enviar” > añadir la descripción y “Enviar” nuevamente.

A veces se requiere inmediatez, por eso existe la herramienta “Reenviar”.

Entra al chat de WhatsApp donde enviaron un video con descripción y oprime la flecha.

donde enviaron un video con descripción y oprime la flecha. En la parte inferior te saldrá una vista previa del video y la descripción original.

Elimínala tocando el ícono de la “x”.

Finalmente, selecciona tu contacto y envía el archivo.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para Android?

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Esto debes hacer si hackean tu cuenta de WhatsApp

Primero, si el hacker cuenta con tu tarjeta SIM física solo tienes que llamar a la operadora que te presta los servicios de telefonía y cancelar la línea.

Luego, de inmediato tienes que sacar otro chip con el mismo número y registrarla en WhatsApp nuevamente, de lo contrario el ciberdelincuente robará todos tus datos.

Si el hacker no tiene tu tarjeta SIM y tu cuenta se ha desvinculado repentinamente, solo regístrala de nuevo pero esta vez elimina el código de verificación que WhatsApp te ha enviado, asimismo, activa el desvío de llamadas desconocidas en tu celular.

No respondas llamadas de número extraños, de lo contrario caerías bajo la modalidad del “SIM swapping”.

Sería bueno que le avises a tus contactos que no respondan los mensajes que reciben de tu número.

