Los grupos de WhatsApp son muy importantes porque facilitan la comunicación simultánea entre más de 1000 personas, sin embargo, este tipo de conversaciones también tienen sus reglas a pesar de haber sido creados por tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.

En caso no respetes las normas establecidas por los administradores, es probable que puedas ser expulsado de la conversación grupal, ¿Te ha pasado y ahora quieres volver? Desde Mag te diremos cómo unirte nuevamente al chat en cuestión de segundos.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que todo lo vas a realizar a través de la referida plataforma de mensajería perteneciente a Meta, no descargarás programas o versiones modificadas, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Cómo regresar a un grupo de WhatsApp en el que ya no estás

Primero, debes tener en cuenta que tras ser expulsado de un grupo de WhatsApp solo tienes una oportunidad más para volver a ingresar.

solo tienes una oportunidad más para volver a ingresar. Abre la aplicación y escríbele a uno de tus amigos que te envíe el enlace de invitación al grupo.

Si tienes suerte, esta opción no habrá sido eliminada por el administrador, de lo contrario tendrá que buscar una excusa para pedirle ese link.

¿Cómo encontrar la URL? Simple, presiona el nombre del grupo > desplázate hacia abajo > oprime en “ Enlace de invitación ” > “Copiar”.

” > “Copiar”. Solo debe enviártelo, este tiene una vigencia de 24 horas .

. Lo ideal sería que accedas después de 5 o 7 horas después de haber sido eliminado.

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.