WhatsApp es una de las aplicaciones que muchas personas tienen en sus dispositivos móviles. A través de ella no solo puedes chequear quiénes de tus amigos han colgado sus estados, sino también ahora puedes mandar videomensajes o audios con videos con un tiempo de 60 segundos.

Sin embargo, a veces cuando alguien nos bloquea en WhatsApp ya no vemos su foto de perfil, ni mucho menos su información personal o cuando está “en línea”. Es por esa razón que hoy te daremos un sencillo truco para que descubras cuántas personas han decidido tomar esa radical decisión.

Lo mejor de todo es que no necesitas apoyarte de otras aplicaciones, es decir, no hay necesidad de descargar APK extrañas como WhatsApp Plus.

Truco para saber cuántas personas te han bloqueado

Lo primero que debes hacer es ir a WhatsAp.

Allí solamente tienes que dirigirte a Configuración o tu foto de perfil.

Verás una opción que dice “Listado de difusión”.

Allí deberás seleccionar a todas las personas que no tengan foto de perfil en su WhatsApp.

Eso se debe a que, usualmente, está relacionado a algún tipo de bloqueo.

Una vez que los hayas ubicado, ahora mándales un mensaje.

Si ese mensaje se queda en Enviado, quiere decir que esa persona aún te tiene agregada a WhatsApp.

En el caso de que no se muestre ni Enviado ni mucho menos Entregado o Leído, significará que ha decidido bloquearte.

Incluso puedes asegurarte al agregarlo a un grupo. Si rebota, también se infiere que te ha eliminado.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

