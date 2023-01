¿Qué es WhatsApp? simple, es una plataforma de comunicación instantánea que se ha consolidado como la mejor desde el año 2009, ya que actualmente supera la exorbitante cifra de tres mil millones de usuarios a nivel mundial. Todo lo que compartes a través de la referida aplicación es considerado como un mensaje, ya sean textos, videos, documentos, etc., ¿Alguna vez te has preguntado cuántos mensajes has enviado o recibido hasta la fecha? en Mag te enseñaremos un sencillo truco para que conozcas la cantidad exacta.

Es imposible contabilizar los mensajes que le envías a cada contacto por WhatsApp, sería un trabajo muy exhaustivo, sobre todo porque no solo utilizas el servicio de Meta para el ámbito social o familiar, sino también para el entorno laboral. ¿Sabías que la app cuenta con una sección que pocos usuarios conocen? aquí accederás a datos estadísticos muy precisos, como por ejemplo: el total de estados publicados, llamadas salientes o entrantes, consumo de datos móviles, entre otros.

Así puedes saber la cantidad exacta de mensajes enviados o recibidos por WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en los “Ajustes” > luego en “Almacenamiento y datos”.

El siguiente paso es tocar en el apartado que dice “Uso de datos”.

Aquí puedes observar diferentes estadísticas de WhatsApp, solo ubícate en la sección “Mensajes”, debajo te saldrá la cantidad exacta de mensajes enviados y recibidos (incluyen textos y cualquier archivo multimedia).

La información que buscas está en la sección de "Mensajes". (Foto: GEC)

¿Qué son los Doodles de WhatsApp?

Es un diseño o dibujo que aparecen como textura en los fondos de pantalla básicos o predeterminados que te ofrece WhatsApp, como lo dijimos anteriormente, es algo 100% estético y no afecta la conversación con tus contactos. Ahora te enseñaremos a activarlos o deshabilitarlos.

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos arriba a la derecha.

Entra a los “Ajustes” y oprime en el apartado que dice “Chats”.

Toca la opción denominada “Fondo de pantalla” > “Cambiar” > “Colores sólidos”.

Elige el de tu preferencia y activa o desactiva la casilla “Añadir Doodles”.

Los Doodles son las texturas que vemos en la siguiente imagen. (Foto: GEC)

