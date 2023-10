WhatsApp tiene decenas de herramientas que la mayoría no conoce porque se encuentran escondidas al interior de la referida plataforma de mensajería, como por ejemplo: la posibilidad de tener un chat como aplicación en tu teléfono inteligente con sistema operativo Android, ¿Qué significa esto y cómo hacerlo? en Mag lo explicaremos a continuación.

Una conversación como aplicativo se obtiene al momento de crear un atajo o acceso directo del chat personal o grupal de tu preferencia en el apartado de apps del smartphone, así no será necesario que abras WhatsApp para enviarle mensajes a ese contacto o grupo.

En resumen, reducirás tediosos procedimientos para hablarle a alguien con quien interactúas frecuentemente. Es necesario aclarar que no descargarás aplicaciones de terceros porque se trata de una función nativa de la app perteneciente a Meta.

Los pasos para tener un contacto como aplicación en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app e ingresa a una de tus conversaciones favoritas.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Más” > “ Crear acceso directo ”.

”. Aquí te saldrá una ventana emergente que indica lo siguiente: “ ¿Desea añadir a la pantalla de inicio? ”.

”. Oprime en “Añadir”.

Finalmente, el atajo del chat estará en la interfaz principal del celular (junto a tus otras aplicaciones).

Cómo saber qué contactos de WhatsApp están en “línea”

Existen varios programas externos que pueden ayudarte a saber quiénes de tus contactos se encuentran conectados en WhatsApp; sin embargo, no siempre es lo más seguro, ya que podrías poner en peligro tu dispositivo móvil. Ahora, si bien algunos usuarios de Android usan WhatsApp Plus para ello, si tienes un iPhone la cosa cambia, debido a que la app no se puede usar en iOS.

En este caso, tendremos que usar un sencillo método por medio las listas de difusión .

. Pese a que este truco es para saber qué personas te han agregado a WhatsApp.

Puedes aprovechar esta función para conocer quiénes están conectados en el momento.

Para ello, abre la app de WhatsApp y dirígete al apartado “Chats”.

En ella, elige la opción “Listas de difusión” y toca en “Nueva lista”.

Tras esto, selecciona todos los contactos que desees saber si están “en línea”.

Ahora, redacta un mensaje breve y dale a “Crear”.

A partir de este momento, las personas que te respondan de inmediato, lógicamente es que están conectados.

Puede que algunos no te respondan en el momento, pero no significa que no estén en “línea”.

A pesar de esto, podrás tener una idea general sobre qué amigos sí están disponibles.

Con este sencillo truco, podrás conocer qué contactos de WhatsApp sí están “en línea” y evitarás poner en peligro tu móvil. Además, no con las listas de difusión no será necesario que escribas a cada chat, por lo que podrás ahorrar mucho tiempo.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

