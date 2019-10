¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Alguien me ha hackeado? ¿Es un nuevo bug? ¿Te has equivocado en mandar un mensaje a una persona en WhatsApp que no seleccionaste como contacto? ¡Cuidado! En las últimas horas se ha reportado a través de las redes sociales que la función "eliminar para todos", la misma que te permite borrar un mensaje de por vida, no está funcionando.

Si al momento que pulsaste sobre el texto erróneo y luego seleccionaste "Eliminar para todos" no se suprimió tu escrito, no te preocupes, de momento esta herramienta, a la que muchos han encontrado gusto, está fallando en todo el mundo.

Cuando aparece la leyenda: "Este mensaje fue eliminado" en WhatsApp, se supone que la persona lo logró. Los pasos son simples: Basta con seleccionar el mensaje, hay que mantenerlo presionado y esperas a que aparezca la opción eliminar, ya sea para ti o para todos. Pero esto no se genera pese a que lo intentes a cada rato.

Al parecer este error no es para todas las personas. Los que cuentan con un terminal con sistema operativo Android, podrán seguir haciendo esta función como si no hubiera pasado nada.

Al parecer la función "eliminar para todos" no funciona en los terminales de Apple.

El problema está centrado solamente en aquellas personas que han intentado "eliminar un mensaje" en WhatsApp usando un iPhone. Pese a que la compañía lanzó la función para todos los que usen la aplicación, se están reportando problemas, por parte de los usuarios con un dispositivo Cupertino.

Se desconoce si la empresa ahora perteneciente a Facebook lanzará una nueva actualización para poder solucionar este percance que tiene a varios inmutados.

NUEVOS EMOJIS EN WHATSAPP

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.

Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.

Aquí te dejamos algunos de los nuevos diseños que estarán disponible en Google y Apple. (Foto: Unicode)

Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán las hasta ahora ausentes personas con discapacidad.

En el “listado de la carita feliz” estarán a disposición de los usuarios dibujos de una persona sorda (mujer y hombre en varios tonos de piel), un brazo y una pierna mecánicos, un oído con audífono, personas en silla de ruedas, personas usando un bastón de sondeo y un perro guía o de servicio.

También se incluirán en esta actualización, la número 12 de acuerdo con Unicode, parejas de dos hombres o dos mujeres tomados de la mano en la categoría familia.

Entre los alimentos, uno de los grupos más usados en el mundo, incluso para usos más allá del culinario, habrá representaciones del ajo, la cebolla, los wafles, la mantequilla, los falafel, la ostra, la caja de jugo, el cubo de hielo y la famosa hierba mate argentina.